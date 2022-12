Welke items zijn in 2023 nog steeds trendy?

Een aantal van de meest gewilde items van 2023 liggen inmiddels al in de winkels. FashionUnited maakte een lijstAmong the most inmand pieces of 2023, some are already in the shops. FashionUnited maakte een selectie uit een overzicht van zoekplatform Stylight, speciaal voor retailers die inspiratie zoeken, hun inkoop voorbereiden of hun etalages een opfrisbeurt willen geven.

De baret

Links: de vrouwencollectie van Emporio Armani voor lente-zomer 2023. Beeld: Emporio Armani. Rechts: Moschino, herfst-winter 2023. Foto: Marcus Mam

De baret werd afgelopen jaar populair mede dankzij actrice Lily Collins. Zij draagt er geregeld eentje in de serie Emily in Paris, waarvan deze week het derde seizoen verscheen. De baret behoudt in 2023 zijn aantrekkingskracht. Bij luxemerk Emporio Armani maakte het hoofddeksel zijn opwachting op de catwalk tijdens de show van de lente-zomercollectie 2023. Hetzelfde gebeurde bij Kenzo, waar de baret de hoofden van zowel mannelijke als vrouwelijke modellen sierde.

De transparante jurk

Camille Charrière x Mango

De transparante jurk, ook bekend als de naked dress, wordt gemaakt van heel dun, tule-achtig of doorschijnend materiaal en wordt niet zelden door beroemdheden gedragen op de catwalk. Voor haar samenwerking met modelabel Mango presenteerde influencer Camille Charrière versies met glitter, bijzonder geschikt voor de feestdagen.

Groentinten

Ami Paris, lente-zomer 2023

De vraag naar groene producten steeg de afgelopen maanden met 1.772 procent op zoekplatform Stylight. Vooral de chlorofyltint is volgens het platform een zekere gok voor 2023, net als smaragdgroen en groene cargobroeken.

De lange spijkerrok

Van links naar rechts: Altuzarra, Burberry en Ganni. Beeld: CatwalkPictures en Ganni

De lange spijkerrok is een trendy stuk in de categorie denim. Evenals jeans met lage taille maakte de stijl een comeback in 2022. Volgens Stylight zal de spijkerrok in 2023 nog steeds op de voorgrond staan. Deze werd onder meer gespot in de collecties van Awake Mode, Altuzarra en Burberry.

Gedurfde sieraden en ‘bling bling’

Links: Schiaparelli, prêt-à-porter lente-zomer 2023. Beeld: Schiaparelli. Rechts: Givenchy, herfst-winter 2023. Beeld: Givenchy.

In 2023 zijn de sieraden flitsend. Van brede armbanden tot XXL-kettingen: ‘bling bling’ is zeker van toepassing. Hierin is onder meer de invloed te zien van de extravagante juwelen ontworpen door het luxehuis Schiaparelli.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking: Nora Veerman