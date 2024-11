Welke mogelijkheden biedt het AZ Academy programma voor opkomend modetalent?

Na de aankondiging in mei dat het luxemerk AZ Factory zichzelf zou omvormen tot een programma voor jong talent, weet FashionUnited nu meer over het nieuwe project. Ten eerste de naam: AZ Factory Academy: Business for designers, en zal worden geleid door Richemont Group. Het AZ Academy: Business for designer programma is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met de Creative Academy van de Richemont Group en de Italiaanse onderwijsinstelling Accademia Costume & Moda.

Volgens Fashion Network beginnen achttien getalenteerde jongeren, geselecteerd uit meer dan 80 kandidaten, in januari 2025 aan hun opleiding. Op Instagram onthult de AZ Academy geleidelijk de ontwerpers die zijn geselecteerd voor de eerste editie. Onder hen bevinden zich Caterina Moro uit Italië, oprichtster van het gelijknamige merk, die 'de industrie menselijker wil maken', en de creatieve Mexicaan Ricardo Sanher uit Parijs, wiens droom het is om een label te creëren dat 'maatschappij, kunst en mode' combineert.

De twaalf maanden durende opleiding, die in het Engels wordt gegeven, vindt plaats aan de Accademia Costume & Moda in Milaan. Van januari tot april maken ontwerpers kennis met verschillende disciplines zoals marketing, merchandising en verkoop, zodat ze de vaardigheden kunnen opdoen die nodig zijn om een merk te ontwerpen. De inleidende fase wordt gevolgd door een fase die is afgestemd op de specifieke behoeften van de deelnemers. Van mei tot juli kan elke deelnemer een persoonlijk mentorplan opstellen op basis van zijn of haar doelstellingen.

Het programma wordt afgesloten met een slotfase waarin de deelnemers, begeleid door hun mentoren, hun eindpresentatie voorbereiden die in december wordt gehouden voor een interne jury van Richemont.

De AZ Academy richt zich op opkomende ontwerpers die een weg willen inslaan 'buiten de traditionele route', aldus de website, door hun eigen ondernemersproject te creëren. Het doel van het programma is kant-en-klare oplossingen te bieden om getalenteerde mensen de kans te geven direct aan de slag te gaan met hun eigen bedrijf. In tegenstelling tot meer traditionele onderwijssystemen belooft het programma “makers te voorzien van de tools en knowhow om een creatief idee om te zetten in een commercieel aanbod met een merknaam dat in staat is om investeringen aan te trekken”.