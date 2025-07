Wetenschappelijk advies raadt einde aan kooiverblijven voor pelsdieren aan

Parijs - De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft woensdag een wetenschappelijk advies uitgebracht waarin wordt aanbevolen om het systeem van kooihouding te verlaten ten gunste van het welzijn van pelsdieren. In plaats daarvan adviseert de EFSA een systeem van ‘verblijven die meer ruimte en stimulatie bieden’ aan nertsen of rode vossen.

Dit advies is aangevraagd door de Europese Commissie in reactie op een petitie die in 2023 werd ingediend na het verzamelen van 1,5 miljoen handtekeningen. De petitie eiste een einde aan de pelsdierfokkerij.

Destijds zei Mark Oaten, CEO van de International Fur Federation, open te staan voor ‘een wetenschappelijke beoordeling van pelsdierfokkerijen’. Hij voegde eraan toe dat een volledig verbod duizenden banen zou kosten in een industrie die wereldwijd 18 miljard dollar vertegenwoordigt.

De EFSA heeft studies verzameld over vijf diersoorten (nerts, rode vos en poolvos, wasbeerhond, chinchilla). Naast veldbezoeken, hoorzittingen en oproepen tot bijdragen, werden deze studies gebruikt om de factoren die het welzijn van deze dieren schaden te identificeren en oplossingen te vinden.

‘Voor alle vijf soorten betreffen de meest relevante punten de grootte en inrichting van de kooien (...). Deze beperken de beweging en voorkomen dat de dieren kunnen rondsnuffelen (...). Ze kunnen ook leiden tot onder- of overstimulatie van de zintuigen (bijvoorbeeld als er geen schuilplaats is waar het dier zich kan terugtrekken indien nodig)’, aldus de autoriteit.

Nertsen die in groepen worden gehouden, kunnen elkaar bijvoorbeeld verwonden. De EFSA adviseert om ze na een bepaalde leeftijd te isoleren en mannetjes en vrouwtjes van tevoren te scheiden. Vossen en wasbeerhonden zouden baat hebben bij een verandering van de bodem van de kooien en meer ruimte om pootproblemen te verminderen. Chinchilla’s lijden onder het onvermogen zich te verbergen wanneer een mens, een bron van stress, in de buurt is. De autoriteit beveelt daarom de toevoeging van een schuilplaats aan.

De EFSA voegt eraan toe dat de meeste van de geïdentificeerde problemen niet kunnen worden verbeterd binnen het ‘huidige productiesysteem omdat de beperkte grootte van de kooien de toevoeging’ van materiaal verhindert. Verbeteringen met betrekking tot voeding zijn echter wel mogelijk, bijvoorbeeld door vossen kauwbotten te geven of chinchilla’s hooi.

De autoriteit benadrukt het gebrek aan informatie over mogelijke alternatieven voor kooien, aangezien dit systeem wijdverbreid is in de productie van pelsdieren.

Twintig Europese landen hebben de pelsdierfokkerij al verboden, waaronder vijftien EU-lidstaten.