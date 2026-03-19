WGSN en Coloro benoemen ‘Radiant Earth’ tot Kleur van het Jaar 2028

Trendplatform WGSN en zusterbedrijf Coloro, gespecialiseerd in kleur, benoemen Radiant Earth tot Kleur van het Jaar 2028. De keuze weerspiegelt volgens de trendvoorspellers een nieuwe periode van ‘geïnspireerde veerkracht en bloei’.

In deze omgeving geven consumenten naar verwachting prioriteit aan bloeien boven overleven. Dit is een reactie op de aanhoudende wereldwijde ontwrichting. Radiant Earth vertegenwoordigt daarom een gewenste verschuiving naar ‘blijvende stabiliteit’. De kleur biedt consumenten geruststelling en een ‘vastberaden pad voorwaarts’.

De tint is een aardse, enigszins rustieke neutrale kleur die het concept van ‘nagloeien’ weerspiegelt. WGSN suggereert natuurlijke materialen zoals keramiek en organische textielsoorten als geschikte toepassingen. Het bureau benadrukt ook de veelzijdigheid van de kleur. Deze maakt het mogelijk om warmte toe te voegen aan machinaal bewerkte oppervlakken en strakke afwerkingen.

WGSN x Coloro's Kleur van het Jaar: Radiant Earth. Credits: WGSN.

In een verklaring zegt Stephanie Barnscher, senior kleurvoorspeller bij WGSN: “In een wereld die vaak chaotisch aanvoelt, zien we een verschuiving naar emoties als veerkracht en bloei. Radiant Earth verankert deze emotionele mindset perfect. Het biedt een geaarde, betrouwbare neutrale kleur die diepgeworteld vertrouwen bevordert. Voor merken helpt deze kleur om producten en omgevingen te creëren die zowel geruststellend nostalgisch als zelfverzekerd toekomstgericht aanvoelen.”

De keuze voor zo'n levendige tint wijkt af van de meer neutrale selectie van Pantone voor 2026. ‘Cloud Dancer’, een etherisch wit, werd door de kleurautoriteit omschreven als een ‘leeg doek’ om ruimte te creëren voor vernieuwing. De onthulling van deze kleur leidde tot aanzienlijke kritiek. Critici vonden de keuze ongepast en dystopisch, gezien het huidige politieke klimaat.

Ondanks het sterke contrast met het levendige Radiant Earth, passen beide keuzes binnen de aanhoudende trend in kleurvoorspelling. Deze trend kenmerkt zich door tinten die een nieuwe start en een gevoel van rust en stabiliteit voor consumenten inluiden.

Dit geldt ook voor 2026. Voor dat jaar selecteerde WGSN ‘Transformative Teal’ als de toonaangevende kleur. Ook deze tint heeft kalmerende en herstellende eigenschappen en sluit aan bij de groeiende vraag naar ecologische verantwoordelijkheid.