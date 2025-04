WGSN en Coloro roepen ‘Luminous Blue’ uit tot de kleur van 2027

“Zowel mysterieus als excentriek” is de omschrijving van ‘Luminous Blue’. Deze krachtige blauwtint is door trendvoorspellingsbureau WGSN en partner Coloro uitgeroepen tot kleur van het jaar voor 2027. Tegelijkertijd onthulden ze hun belangrijkste kleuren voor het SS27-seizoen.

Volgens Clare Smith, kleurstrateeg bij WGSN, biedt Luminous Blue “veelzijdigheid en een brede aantrekkingskracht die resoneert van gelegenheidskleding tot activewear”. De keuze voor deze krachtige tint sluit aan bij het thema voor 2027: de onderlinge verbondenheid tussen polariteiten. Volgens de trendvoorspeller zorgt dit voor “paletten die functionaliteit, bruikbaarheid en innovatie in evenwicht brengen met tegenstrijdige thema’s als amusement, spiritualiteit en emotie”.

Het rapport van het duo vermeldt ook een groeiende interesse in kleur en emotie. Dit heeft geleid tot een toename van kleuren die “een zintuiglijke link bieden met traditie, cultuur en wijsheid”. De kleurkeuze voor het komende seizoen bestaat uit aardse en vrolijke pigmenten. Elk pigment is bedoeld om de toenemende druk van “een polycrisis in 2027” te verzachten. Deze crisis zal mensen naar verwachting aanzetten tot het zoeken naar gemeenschap en de natuur.

Overweldigende druk in 2027 stimuleert zintuiglijke kleuren en vrolijke pigmenten

Met dit in gedachten wordt Luminous Blue (Coloro-code: 125–28–38) in het palet vergezeld door tinten als ‘Energy Orange’ (Coloro-code: 018–57–34), een “kleur met een hoge vibratie die veerkracht toont bij veranderingen”, en ‘Meadowland Green’ (Coloro-code: 050–61–19), een middengroene kleur die, net als de oranje kleur, inspeelt op de behoefte van de consument aan veiligheid en bescherming. De oranje kleur verwijst naar een toenemende vraag naar aanpassingsvermogen, terwijl de groene kleur een “terugkeer naar de basis” beoogt.

Een vergelijkbaar gevoel van veerkracht is ook aanwezig in ‘Clay’ (Coloro-code: 014–60–13), een warme tint die is geselecteerd vanwege zijn “koelende eigenschappen”. Dit maakt het ideaal voor het in evenwicht brengen van functionele materialen met voorouderlijke of futuristische kwaliteiten. ‘Pop Pink’ (Coloro-code: 151–73–22) zorgt ondertussen voor een duidelijk contrast in zijn speelse uiterlijk. Dit betekent dat het “de sleutel zal zijn tot het ontwerpen van producten die zowel serieuze als niet-serieuze pret, plezierig welzijn en analoge amusement bevorderen” voor jonge en oude consumenten.

In beeld: Het SS27-kleurenpalet van WGSN en Coloro

Luminous Blue (Coloro-code: 125–28–38). Credits: WGSN/Coloro.

‘Energy Orange’ (Coloro-code: 018–57–34) Credits: WGSN/Coloro.

‘Pop Pink’ (Coloro-code: 151–73–22) Credits: WGSN / Coloro.

‘Meadowland Green’ (Coloro-code: 050–61–19) Credits: WGSN / Coloro.

‘Clay’, (Coloro-code: 014–60–13) Credits: WGSN / Coloro.