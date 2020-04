Wie volgt Clare Waight Keller op bij Givenchy?

New York - Groot nieuws dit paasweekend. Clare Waight Keller's tijd als creatief directeur van Givenchy zit erop. Haar contract is niet verlengd. Givenchy, dat zowel onder Waight Keller als onder haar voorganger, Riccardo Tisci, fors aan populariteit heeft gewonnen, is op zoek naar een nieuwe hoofdontwerper. Grootste verdienste van Waight Keller bij Givenchy is dat zij erin is geslaagd de couture van het huis op de voorgrond te plaatsen met als hoogtepunt de trouwjurk van Meghan Markle; de jurk waarin de Hollywood-prinses in 2018 het ja-woord gaf aan prins Harry.

Echter, couture kan nog zoveel aanzien genieten en de pers nog zo lovend zijn, onder Waight Keller’s supervisie bleef de verkoop van lederwaren achter en de bottom line is waar het om draait. Waight Keller is een buitengewoon getalenteerde ontwerper met een voorbeeldige staat van dienst, die ongetwijfeld goed terecht komt, maar in de woorden van Heidi Klum: fashion, one day you’re in, the next you’re out. Rest de vraag: wie gaat Clare Waight Keller opvolgen bij Givenchy? Wie zou Givenchy in het nieuwe decennium kunnen herdefiniëren en een nieuwe generatie consumenten aantrekken?

Wie is de volgende ontwerper van Givenchy?

De naam die het meest wordt genoemd is die van Matthew Williams van 1017 Alyx 9SM, beter bekend als Alyx. Williams heeft forse streetwear creds (geloofwaardigheid, red.) opgebouwd die Givenchy goed zou kunnen gebruiken en bovendien doet Williams’ eigen merk het uitstekend met lederwaren. De belt bags zijn Alyx’ meest begeerde items. Als Givenchy verder wil investeren in couture, is ook die tak bij Williams in goede handen. Hij creëerde diverse outfits voor Lady Gaga’s eerste mondiale concerttour. Matthews heeft cultstatus en is een gerespecteerde naam in de mode industrie. Alyx klanten zullen massaal naar Givenchy komen, hoewel dat qua design en uitwerking een meer ‘Parijse’ streetwear zou worden dan de minimalistische Alyx lijn.

Foto: Alyx SS20, Catwalkpictures

Simone Rocha wordt ook vaak genoemd. Haar romantische en vrouwelijke touch, in combinatie met haar voorliefde voor luxe, zou goed kunnen werken voor zowel de prêt-à-porter als de couture collecties van Givenchy. Rocha is nog vrij jong (ze is 33 jaar), maar ze heeft zichzelf in het afgelopen decennium op de modekaart gezet. Met haar werk voor het Moncler Genius project heeft Rocha bewezen dat ze haar romantische en avant-garde stijl kan aanpassen om een nieuw publiek te bereiken. De vraag is of ze een groei van de lederwaren categorie kan realiseren.

Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Julien Dossena van Paco Rabanne is ook een naam om in de gaten te houden. De 37-jarige ontwerper is de man die Paco Rabanne weer ‘hot’ heeft gemaakt. Hij begrijpt luxe en weet wat klanten willen. Dossena was in 2014 finalist van de LVMH-prijs en Givenchy, dat deel uitmaakt van het LVMH concern, heeft al een paar jaar een oogje op de jonge ontwerper. Toen Dossena afstudeerde, werkte hij bij Balenciaga als stagiair onder de toenmalig artistiek directeur Nicolas Ghesquiére. Ghesquiére is nu creatief directeur damesmode van Louis Vuitton. Als Dossena zijn Paco Rabanne ervaring en de vaardigheden die hij onder Ghesquiére opdeed, nu zou meenemen naar een ander LVMH-huis, klinkt dat als een logische stap.

Foto: Paco Rabanne, FW20, Catwalkpictures

Een Franse naam die veel wordt genoemd is die van Simon Porte Jacquemus van Jacquemus. De 30-jarige designer heeft met zijn merk een indrukwekkende aanhang opgebouwd en doet wat LVMH wil zien van de volgende ontwerper voor Givenchy: het genereert flinke omzet in de categorie lederwaren. Zijn aanhangers zouden hem volgen naar Givenchy. Jacquemus is een gevestigde naam. Als Givenchy op zoek is naar een jonge ontwerper met star power, is Jacquemus een goede kandidaat.

Een paar andere namen die opduiken zijn die van Gucci's design director Davide Renne en de opkomende ontwerper Marine Serre. Hoewel Renne Givenchy’s accessoire categorieën zou kunnen uitbreiden, is het niet duidelijk wat hij Givenchy nog meer zou kunnen brengen dat Gucci niet ook al heeft. Marine Serre zou kunnen helpen om Givenchy een luxueus sportief gevoel te geven, en dat zou interessant kunnen zijn als de athleisure trend zich voortzet. Ook Marine Serre heeft in korte tijd een cultstatus bereikt.

Hoewel er veel gekwalificeerde kandidaten voor de functie zijn, laat de benoeming, in tijden van Covid-19, mogelijk nog een poosje op zich wachten. De industrie wacht met spanning.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com.