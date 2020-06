Wil je zien: G-Star Raw en het Nationale Ballet bundelen krachten voor ‘social distance ballet’

De anderhalve meter samenleving inspireerde eerder al menig grap over het dragen van gigantische baljurken zodat mensen niet dichtbij kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de jurken uit de achttiende eeuw waarbij de heuppartij wel twee meter breed kon zijn. Het Nationale Ballet uit Nederland en G-Star Raw komen nu met hun eigen variant en wel met een denim tutu met een doorsnede van 3 meter.

De denim tutu maakt het mogelijk voor de dansers om op veilige afstand van elkaar te blijven met betrekking tot ‘social distancing’. Het ‘social distance ballet’ is dan ook een artistieke visualisatie van de ‘nieuwe realiteit’.

“Beperkingen bieden nieuwe kansen,” aldus Gwenda van Vliet, CMO van G-Star Raw in het persbericht. De afgelopen maanden hebben we steeds gezocht naar hoe we binnen de huidige realiteit op een onverwachte, artistieke en innovatieve manier kunnen interpreteren. We richten ons op wat mogelijk is in plaats van onmogelijk. En daardoor ontstaan samenwerkingen en concepten die anders niet zouden ontstaan. We zijn trots op dit mooie verhaal van tijdloze denim, dans, muziek en craftmanship uit verschillende werelden.”

Beeld: G-Star Raw