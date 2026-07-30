WK-veiling brengt ruim 650.000 dollar op met mode en memorabilia

Een online veiling van veilinghuis Christie's heeft 652.630 dollar (circa 570.574 euro) opgebracht met de verkoop van mode-items, sportmemorabilia en andere objecten die verband houden met de FIFA World Cup 2026, zo blijkt uit de resultaten van de online veiling One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund.

De veiling bestond uit 27 kavels. De volledige opbrengst komt ten goede aan het FIFA Global Citizen Education Fund, dat zich inzet voor betere toegang tot kwalitatief onderwijs voor kinderen wereldwijd.

Tot de modegerelateerde kavels die onder de hamer gingen, behoorden de Skyrlk-sneakers die Justin Bieber droeg tijdens de halftime show van de WK-finale van 2026. Het paar werd geveild voor 26.400 Amerikaanse dollar. Ook het gele kostuum dat Shakira droeg in de videoclip van het officiële WK-lied Dai Dai wisselde van eigenaar en bracht 8.250 Amerikaanse dollar op. De vingerloze handschoenen van Madonna werden verkocht voor 41.800 Amerikaanse dollar. Het hoogste bedrag onder de modekavels werd betaald voor een shirt van Jimin van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS, dat 110.000 Amerikaanse dollar opbracht.

Naast mode-items omvatte de veiling ook sportmemorabilia, kunstwerken en andere verzamelobjecten. De opbrengst van alle 27 kavels komt volledig ten goede aan het FIFA Global Citizen Education Fund.