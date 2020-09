Wolford en Adidas ontwerpen samen een nieuwe sportcollectie

Sportmerk Adidas gaat voor de eerste keer samenwerken met kledingmerk Wolford. De twee merken hebben een nieuwe sportlijn ontwikkeld: Studio Motion en Sheer Motion. De sportlijn is geïnspireerd door sportkleding uit de jaren ‘80 en ‘90, met gebreide glitter elementen. Het is voor de eerste keer dat Wolford samenwerkt met een sportmerk, zo wordt vermeld in het persbericht.

De nieuwe collectie bestaat uit drie sets van tops met lange mouwen en bijpassende leggings en twee bodysuits. Op de foto’s is te zien dat de kleren voornamelijk grijs en zwart gekleurd zijn met gouden glinstering rondom de patronen. “Het is enorm fijn geweest om met zo een geweldig merk als Adidas te kunnen werken. Onze vrouwelijke en comfortabele kledingstijl combineren met hun kennis van motivatie en high-performance sportkleding was een prachtige kans,” aldus Wolford’s CCO Silvia Azzali in het persbericht. Josephine Aberg, VP Design Women’s, sluit zich daarbij aan: “Geïnspireerd door esthetische colour-blocking uit de jaren ‘80 en ‘90, hebben we een collectie weten te ontwerpen die vrouwelijk en sportief is, perfect voor de moderne actieve vrouw.”

Studio Motion (november 2020) en Sheer Motion (januari 2021) kunnen gekocht worden via adidas.com en in Wolford winkels en hun partners over de hele wereld.

Foto’s: Adidas & Wolford