Woolmark verruimt criteria voor volgende editie van internationale prijs
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De wereldwijde wolautoriteit Woolmark opent de inschrijvingen voor de volgende editie van haar jaarlijkse International Woolmark Prize, ditmaal met verruimde criteria. Het platform staat nu ook open voor ontwerpers met ervaring bij gevestigde merken en organisaties, naast oprichters van onafhankelijke labels.
Volgens Woolmark is deze verandering een reactie op de steeds diversere carrièrepaden in de modesector. Veel ontwerpers ontwikkelen hun expertise door het leiden van collecties, het vormgeven van de merkrichting en het stimuleren van productinnovatie, voordat ze een eigen onderneming starten of hun carrière voortzetten binnen een gevestigde omgeving.
Het aanmeldingsproces is nu geopend in de daarvoor in aanmerking komende markten, waarna geselecteerde ontwerpers deelnemen aan diverse incubatie-initiatieven die de creatieve en commerciële ontwikkeling ondersteunen. Zij treden in de voetsporen van eerdere prijswinnaars afkomstig van merken als Yves Saint Laurent, Duran Lantink en Gabriela Hearst.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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