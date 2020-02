Wrangler slaat handen ineen met Europese boeren voor duurzaam katoen

Modemerk Wrangler lanceert zijn duurzaamheidsinitiatief Wrangler Science and Conservation Program op de Europese markt. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het initiatief was al twee jaar actief in de Verenigde Staten.

Het initiatief is een samenwerking tussen experts, boeren en non-profitorganisaties die onderzoek doen naar en workshops organiseren omtrent productiemethoden van katoen, een materiaal waar Wrangler gebruik van maakt in zijn collecties. Met de lancering in Europa, zal Wrangler gaan samenwerken met Europese boeren om een duurzame katoenproductie te waarborgen. Daarbij ligt de focus volgens Wrangler op transparantie van de productieketen van katoen, bodemgezondheid en duurzaam landbeheer.

“Wrangler-producten worden gemaakt van katoen dat over de hele wereld wordt geteeld, dus het is belangrijk dat we de hele industrie helpen om duurzamer te produceren,” vertelt Roian Atwood, Senior Director of Sustainability bij Wrangler, in het bericht. “Het was geweldig om van Europese boeren te leren, ons onderzoek te delen en ons te verenigen tegen grote industriële uitdagingen, zoals het verlies van waardevolle topgrond,” aldus Atwood.

Wrangler, eigendom van moederbedrijf Kontoor Brands, streeft er uiteindelijk naar om over vijf jaar 100 procent van zijn katoen te verwerven van boeren die aan duurzaam landbeheer doen.

Beeld: Roian Atwood, via Wrangler