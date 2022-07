Yeezy Gap en Balenciaga lanceren digitale game

Als onderdeel van de samenwerking tussen Yeezy Gap en Balenciaga lanceert het duo een nieuw digitaal spelconcept dat de virtueel gerenderde avatars die te zien zijn in het collectiedebuut van de merken tot leven zal brengen.

Het spel is te spelen via de Yeezy Gap website en laat gebruikers een avatar worden en de 'Yeezy Gap Engineered by Balenciaga' wereld betreden.

Bij het betreden van de mobiele site kunnen spelers hun avatar personaliseren met geslacht, huidskleur en kleding uit de collectie van het merk voordat ze in de meeslepende wereld worden gelanceerd.

Door het gebruik van mobiele bewegingssensoren kan de speler zijn avatar door een schemerige rode lucht manoeuvreren met als doel zo veel mogelijk duiven te verzamelen.

De lancering van het spel valt samen met de opening van een fysiek vlaggenschip, het eerste voor de Yeezy-samenwerking tussen Gap en Balenciaga, op de "vernieuwde" Time Square-locatie van Gap.

Daarnaast valt de game ook samen met de lancering van Yeezy Gap Engineered by Balenciaga collectie via de Yeezy Gap en Balenciaga website, maar ook via Farfetch, Mytheresa en Luisa Via Roma.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.