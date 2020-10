Zalando versnelt inspanningen op vlak van duurzaamheid

Zalando gaat haar duurzame assortiment stevig uitbreiden, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het online platform merkt dat de vraag van consumenten naar duurzame mode aan het groeien is, en heeft dus besloten om meer duurzame artikelen toe te voegen aan het assortiment, inclusief een duurzaamheidslabel voor haar beauty assortiment. De teller voor duurzame artikelen staat nu op meer dan zestigduizend.

Het bedrijf meldt sinds het begin van 2020 een verdubbeling van 40 procent te zien in het aantal klanten dat duurzame items koopt. Ook heeft het bedrijf “redeZIGN for circularity” gelanceerd, een capsulecollectie ontworpen voor hergebruik of recycling. De collectie is samen met partners circular.fashion en Fashion for Good ontworpen en bestaat uit vijf stukken die specifiek zijn ontworpen om te recyclen.

Rubin Ritter, co-CEO van Zalando, reageert enthousiast op de vorderingen: “34 procent van onze klanten geeft in een recente eigen studie aan dat duurzaamheid nog belangrijker voor hen is geworden tijdens de pandemie. Door deze belangrijke verschuiving in de mindset van onze klanten is er een momentum voor verandering en de noodzaak voor transformatie in de mode-industrie.”

Begin oktober lanceerde Zalando een categorie voor tweedehands kleding. Ook dit is onderdeel van hun plan om duurzamer te werk te gaan.