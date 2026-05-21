Zara en Bad Bunny lanceren 'Puerto Rico' collectie

Madrid – Een van de belangrijkste strategische initiatieven van dit jaar is de lancering van de capsulecollectie van Zara in samenwerking met Bad Bunny en zijn creatieve team. De items zijn vanaf donderdag 21 mei verkrijgbaar.

Het woord ‘samenwerking’ was tot voor kort vrijwel afwezig binnen het Inditex-universum. Nu is het een speerpunt. De lancering van de capsulecollectie met Bad Bunny is hiervan het bewijs. Zakelijk gezien sluit dit voorstel aan bij de strategie die de directie van Inditex voor dit jaar heeft uitgestippeld. Algemeen directeur Óscar García Maceiras benadrukte dit al op 11 maart tijdens de presentatie van de jaarresultaten van Inditex voor het boekjaar 2025.

Capsulecollectie Benito Antonio x Zara, campagnebeeld. Credits: Stillz, met dank aan Zara.

“Flexibiliteit is voor ons een van de belangrijkste krachten van ons bedrijfsmodel. Ik geloof dat het een concurrentievoordeel is in de snel veranderende wereld van vandaag,” aldus García Maceiras tijdens de presentatie van de resultaten. “We zijn flexibel dankzij het werk van onze meer dan 700 ontwerpers, die snel kunnen reageren op elke nieuwe trend.” Dit werk draagt bij aan het constante dynamisme van het commerciële aanbod van Inditex. De algemeen directeur van de Spaanse modegigant benadrukte: “Ook in 2026 blijven we samenwerken met wereldwijde iconen uit de wereld van design, cultuur en kunst.”

De nieuwste samenwerking tussen Zara en Bad Bunny

Deze capsulecollectie met Bad Bunny is het nieuwste resultaat van een duidelijke strategie. Een strategie die de uitdagende balans zoekt tussen de exclusiviteit van samenwerkingen en de massaverkoop die de bedrijfsresultaten voedt. Dit is het meest recente project in een reeks samenwerkingen die de keten dit jaar met de Puerto Ricaanse zanger is aangegaan.

De directie van de Inditex-keten geeft aan dat de eerste items van deze collectie niet de items zijn die vandaag in de verkoop gaan. De samenwerking begon al eerder. Eerst met de outfits die Bad Bunny op 8 februari droeg voor meer dan honderd miljoen kijkers tijdens zijn optreden in de halftime show van de Super Bowl; daarna volgde de zwarte smoking die hij op 4 mei droeg tijdens het Met Gala. Al deze outfits zijn mede ontworpen door de zanger als onderdeel van zijn samenwerking met Zara. Deze samenwerking is nu toegankelijk voor het grote publiek via deze capsulecollectie. Voor de items is dezelfde ontwerpfilosofie gevolgd als voor de inmiddels iconische looks van de Super Bowl en het Met Gala van 2026.

De collectie wordt gepresenteerd onder de naam Benito Antonio, de echte naam van de Puerto Ricaanse zanger. Deze keuze weerspiegelt de focus die Zara en Bad Bunny tijdens hun samenwerking wilden behouden. Het perspectief is gericht op het benadrukken van zijn meest intieme artistieke en stilistische gevoeligheden. Hierdoor is het geen standaard samenwerking tussen een modemerk en een ‘populaire artiest’, maar een dialoog en co-creatie tussen het merk en de zanger. Aan dit gesprek namen ook enkele van zijn naaste medewerkers deel. Janthony Oliveras, zijn creatief directeur, vertaalde de persoonlijke kledingstijl van Bad Bunny naar de collectie. Daarnaast was fotograaf Chris Villa, bekend als Stillz, betrokken. Hij is verantwoordelijk voor enkele van de meest iconische beelden uit de carrière van de zanger en fotografeerde de campagne in Puerto Rico, met Bad Bunny zelf in de hoofdrol.

“Benito Antonio is een collectie geboren in Puerto Rico en geworteld in de persoonlijke wereld van Benito Antonio Martínez Ocasio; in de plaatsen die hem vormden, het instinct dat hem heeft geleid en de identiteit die alles wat hij creëert definieert,” aldus Zara. “De collectie komt voort uit een diepe verbinding met het Caribisch gebied,” benadrukken ze. De visuele identiteit is “ontwikkeld in samenwerking met M/M Paris en Benito zelf, met als uitgangspunt de beeldtaal die altijd deel heeft uitgemaakt van zijn universum.” Denk aan “elektriciteitspalen, stedelijke infrastructuur, ambachtelijke texturen en details uit het dagelijks leven in Puerto Rico die vaak onopgemerkt blijven totdat iemand ze vanuit een ander perspectief bekijkt.” Deze kijk op het unieke karakter van het eiland en zijn bewoners “heeft altijd centraal gestaan in Benito's artistieke visie.” Het vormt de ruggengraat van dit voorstel en leidde het co-creatieproces van Janthony Oliveras. Zara benadrukt dat het “meer is dan een samenwerking; het is een weerspiegeling van wie Benito is, zijn identiteit, zijn creatieve evolutie en het perspectief dat zijn werk altijd onmiskenbaar heeft gemaakt.”

“Mijn rol was om de huidige stijl van Benito te vertalen naar een collectie, niet die van vorig jaar of volgend jaar. De stijl van nu,” benadrukt Janthony Oliveras, de creatief directeur van Bad Bunny, over zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze capsule. “Omdat ik zo dicht bij hem sta, kon ik heel precies zijn. Ik kon me bij elk nieuw item voorstellen dat hij het zou dragen. Vanaf het tweede bezoek aan A Coruña, met de eerste samples in handen, wist ik dat we zijn essentie hadden vastgelegd.” “Er is iets heel speciaals aan deze samenwerking, het is de vereniging van twee Spaanstalige werelden.” “Zara geeft ons de kans om dat overal naartoe te brengen, toegankelijk voor iedereen. Ik wil dat mensen zich met deze collectie deel van een droom voelen. Dat ze begrijpen dat eenvoud niet saai is. Het betekent alles voor me om dit werk de wereld in te zien gaan, het voelt als mijn kindje.”

Met 150 items, geïnspireerd op de persoonlijke stijl van Bad Bunny

Na een onverwachte pre-lancering op zaterdag 16 mei in de Zara-winkel in het winkelcentrum Plaza Las Américas in San Juan, Puerto Rico, is de collectie wereldwijd te koop. De verkoop startte in de vroege uren van 21 mei via het online kanaal. Vanaf vandaag is de collectie ook fysiek verkrijgbaar. Een brede selectie van Zara-winkels in 41 markten, waaronder Spanje, de Verenigde Staten, China, Mexico en Argentinië, zal de collectie verkopen.

De collectie materialiseert de creatieve eigenheid van de zanger. Deze strategie draagt bij aan Zara's doel om het ‘merk te worden waarmee iedereen wil samenwerken’. De collectie bestaat uit 150 items, waaronder T-shirts, broeken, sweatshirts, overhemden, blazers en polo's. Alle items zijn genderless en ontworpen voor zowel een mannelijke als vrouwelijke garderobe. De prijzen variëren van 19,95 euro voor een basic T-shirt met korte mouwen en een ‘cropped fit’ tot 35,95 euro voor een boxershort-zwembroek en 129 euro voor een blazer, eveneens met een ‘cropped fit’.

De collectie is gebaseerd op een kleurrijk palet van Caribische tinten. Het kleurenspectrum varieert van diepzwart tot warm pastelgeel, met daartussen mosgroen, zandwit, turquoise- en marineblauw, steengrijs, aardebruin, zonsondergangroze en koraaloranje. De kleuren worden voornamelijk monochroom gebruikt, naast streep- en ruitpatronen. De collectie omvat ook petten, T-shirts en sweatshirts met illustraties, en tassen. De ontwerpen met oversized en ‘cropped fit’ pasvormen zijn een Caribische herinterpretatie van traditioneel mannelijk maatwerk. De belangrijkste stukken zijn meer casual versies van de witte en zwarte maatpakken die Zara en het team van Bad Bunny ontwikkelden voor de Super Bowl en het Met Gala.

“De collectie van 150 items is gebaseerd op één principe: de eigen visie van Benito,” aldus het modemerk. Van daaruit is “elk detail, de silhouetten, de kleuren, de graphics, de stoffen en de pasvorm met intentie en instinct uitgewerkt” door Zara, “samen met zijn creatief directeur Janthony Oliveras.” Het resultaat zijn stukken die “een weerspiegeling zijn van hoe Benito zich altijd heeft gekleed: schijnbaar moeiteloos, met een eigen expressie en volledig trouw aan zichzelf.” Het aanbod omvat “maatwerk, oversized basics, kleding met textuur, karakteristieke graphics en zomeritems.” De collectie straalt “het zelfvertrouwen, de individualiteit en de ongedwongenheid uit die hem altijd hebben gekenmerkt.”