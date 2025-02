Zara lanceert collectie met Instagram-account Style Not Com

Zara, het populairste merk van de Spaanse modegigant Inditex, verrast de markt opnieuw. Dit keer met een capsulecollectie in samenwerking met het Instagram-account Style Not Com, dat zich specialiseert in het verzamelen en samenvatten van het laatste modenieuws.

De collectie, genaamd "Hablemos de moda" ("Laten we het over mode hebben" in het Nederlands), bevat basics zoals T-shirts en sweaters, evenals artikelen zoals kaarsen en notitieboekjes, allemaal met kenmerkende details van Style Not Com.

De strategische lancering vindt plaats in verschillende modesteden, gelijktijdig met de Fashion Weeks, als onderdeel van Zara's strategie om dichter bij professionals in de sector te komen en een meer verfijnd imago te projecteren.

Het Instagram-account van Beka Gvishiani heeft meer dan 450.000 volgers en staat bekend om de korte berichten en de opvallende Yves Klein blauwe kleur die overal in zijn posts terugkomt. Deze kleur zorgt voor een herkenbare uitstraling van de feed. De blauwe kleur verwijst ook naar de pet-emoji die Gvishiani gebruikt in de slogan "No, I'm not selling my cap". Hiermee wil hij duidelijk maken dat hij zijn integriteit hoog in het vaandel heeft, ook bij samenwerkingen, zoals de collectie met Zara. De collectie bevat elementen van Style Not Com, zoals de pet met de geborduurde naam van het account, waarmee Gvishiani zijn eerste modeshows bezocht. Zo maakte hij de overstap van het virtuele naar het echte leven en kreeg het mysterieuze account een gezicht, nadat zijn bureau "Arial Bold" tijdens de pandemie een pauze had genomen. De New York Times noemde Gvishiani een "favoriet in de front row" bij modehuizen, vooral door de neutrale toon van zijn posts.

Beka Gvishiani, oprichter van Style Not Com. Credits: Zara.

"Ik ben geen ontwerper", geeft Gvishiani toe naar aanleiding van de creatie van deze capsulecollectie voor Zara. "Als je me kent, weet je dat ik altijd over mode praat, dag en nacht, binnen en buiten, met vrienden of familie", vertelt hij in een verklaring van de Spaanse modeketen. "Daarom was het eerste wat ik zei toen de gesprekken over het ontwerp van de Style Not Com X Zara-capsule begonnen: 'Laten we het over mode hebben'", de zin die uiteindelijk de naam van deze capsulecollectie is geworden. Het resultaat is dat we het nu "hier hebben over mode, met witte T-shirts, grijze sweaters en een blauwe pet", maar "niet 'die pet'", voegt hij er ironisch aan toe. "En om onze modegesprekken nog leuker te maken", kondigt hij aan, "hebben we ook kaarsen van Zara Home, lucifers, notitieboekjes en spiegels".

Lancering van 8 februari tot 3 maart

Binnen het universum van Inditex en haar mode-, woon- en lifestyleketens is niets willekeurig of toevallig. Alles heeft een strategische achtergrond, zeker bij een samenwerking zoals deze, waarbij Inditex, via Zara, haar meest representatieve merk, haar naam en bedrijfswaarden verbindt aan een externe partij zoals Style Not Com. Met deze samenwerking toont de Spaanse keten opnieuw haar vastberaden strategie om haar merk te verheffen en meer aanwezigheid en zichtbaarheid te krijgen bij trendsetters en professionals in de sector. Deze groep kan met hun standpunten, analyses en aanbevelingen de aankoopbeslissingen van een brede klantenkring beïnvloeden; professionals en trendsetters die voornamelijk de volgers van Style Not Com vormen. Daar ligt de specifieke strategische achtergrond van deze samenwerking.

Om deze strategie te onderstrepen, werd de capsulecollectie gepresenteerd tijdens de New York Fashion Week en is sinds 8 februari exclusief verkrijgbaar in de Zara-winkel in SoHo, New York, en via de online winkel voor de Verenigde Staten. De lancering wordt gevolgd door lanceringen in andere grote modesteden, te beginnen met Londen, waar de collectie vanaf 20 februari verkrijgbaar is in de Zara-winkel aan Oxford Street 61; vervolgens Milaan, waar de collectie vanaf 25 februari wordt verkocht in de Zara-winkel in de Galleria Vittorio Emanuele; en tenslotte Parijs, waar de collectie vanaf 3 maart verkrijgbaar is in de winkels aan de Avenue des Champs-Élysées 92 en de Rue du Bac 117.

Deze data vallen samen met de modeweken in Londen, Milaan en Parijs, wat laat zien dat Zara en Inditex meer contact willen maken met modeprofessionals. Ze proberen hun imago als "fast fashion"-merk te veranderen en zichzelf neer te zetten als een modegroep die een nieuwe bedrijfsfilosofie heeft, die we "fast couture" kunnen noemen. Het lijkt erop dat ze niet hetzelfde gaan doen tijdens de Madrid Fashion Week, ondanks dat Inditex daar samen met Mercedes-Benz en L'Oréal Paris de hoofdsponsor is. Dit laat zien dat de modeweek in Madrid internationaal gezien een minder belangrijke rol speelt. In Spanje zal de capsulecollectie, net als in andere landen waar Zara actief is, op 3 maart wereldwijd online te koop zijn.

Met het herkenbare Klein blauw als meest opvallende visuele kenmerk, bevat de collectie "een aantal T-shirts, een hoodie, een trui met ronde hals, een tote bag en een pet", evenals "blauwe kaarsen, lucifers, spiegels en notitieboekjes", aldus Gvishiani. Naast de blauwe kleur zijn de artikelen versierd met "een aantal van mijn favoriete quotes die ik het afgelopen jaar op mijn pagina heb gedeeld", en vormen samen een "mix van mode, plezier en een vleugje ironie".

