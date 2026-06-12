Zara lanceert ‘The Fold-er’: een redactionele sectie met influencers en trendsetters

Madrid – Zara heeft nieuws. Als onderdeel van de strategie om ‘de best mogelijke ervaring voor onze klanten te bieden’, in de woorden van Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, lanceert de belangrijkste keten van het Spaanse modeconcern ‘The Fold-er’. Dit is een nieuwe sectie op de online platforms, ontworpen als een digitaal magazine. De content is samengesteld door influencers en bekende trendsetters.

De nieuwe redactionele sectie is wereldwijd toegankelijk via de webshop en de officiële Zara-app. Voorlopig is het een nieuw onderdeel binnen de damesafdeling. Daar is de sectie te vinden naast categorieën als ‘nieuw’, ‘trends’, ‘collectie’, ‘schoenen en accessoires’, ‘parfums’ en het tweedehandsinitiatief ‘Zara Pre-Owned’. De toevoeging van ‘The Fold-er’ als nieuw hoofdstuk geeft de sectie direct een even belangrijke rol als de andere subcategorieën. Het is een onderdeel van het dynamische en voortdurend evoluerende digitale ecosysteem van de populaire modeketen.

Leandra Medine, in een ‘total look’ van Zara voor ‘The Fold-er’. Credits: Zara.

Wat kunnen we verwachten van ‘The Fold-er’? Zara omschrijft de sectie als ‘een ruimte voor aanbevelingen en persoonlijke perspectieven’. Bij de lancering biedt de modeketen vier ‘redactionele columns’ in deze nieuwe hoek voor advies en trends. De artikelen komen uit New York en Londen. Ze zijn geschreven door de ‘boegbeelden’ van Zara voor de lancering van dit nieuwe stijl- en trendplatform. Dit zijn influencers, content creators, onderneemsters en trendsetters: Leandra Medine, de Amerikaanse influencer bekend van haar inmiddels gestopte blog ‘The Man Repeller’; Arielle Charnas, een New Yorkse onderneemster en oprichtster van de blog-turned-modemerk ‘Something Navy’; de Belgische mode-influencer Manon De Velder; en de Franse trendsetter en brancheprofessional Laura Roso Vidrequin. Vidrequin is de oprichtster van het kindermodemerk ‘Kids O’Clock’. In het verleden werkte ze als verkoopster, inkoper en consultant voor merken, publicaties en instellingen als Jean Paul Gaultier, Chanel, Harper’s Bazaar, Moda Operandi, Ralph Lauren, de British Fashion Council, Net-a-Porter en het Britse luxe warenhuis Harvey Nichols.

Volgens de opzet en stijl van een modetijdschrift, deelt elk van hen haar visie in een eigen redactionele column. De columns hebben titels als: “De beste looks verschijnen aan het begin van een seizoen” (Leandra Medine), “Bij het kleden laat ik me altijd meer leiden door hoe ik me voel dan door de gelegenheid” (Arielle Charnas), “Deze looks weerspiegelen de versie van New York die ik het meest zal missen” (Manon De Velder) en “Het simpele feit van kleding aantrekken kan een manier zijn om met de wereld te communiceren” (Laura Vidrequin). Ze geven hun visie op de komende en gaande trends en op kledingkeuzes voor de start van het zomerseizoen 2026. Deze inzichten worden ondersteund door eigen foto’s waarop ze een zorgvuldig geselecteerde reeks kleding en accessoires uit de seizoenscollectie van Zara dragen. Uiteraard voegt de keten onder elke foto een directe link naar de artikelen toe. Dit creëert een esthetiek die doet denken aan de ‘shopping’-pagina’s in toonaangevende mode- en trendmagazines.

De ‘casita’ van Zara

Op dit moment gaan er allerlei opmerkingen, beelden en foto’s rond over de populaire ‘casita’ bij de concerten van Bad Bunny. Deze gaan van mond tot mond, van profiel tot profiel en van sociaal netwerk naar sociaal netwerk. Er is een duidelijke parallel te trekken tussen deze opvallende actie van de Puerto Ricaanse zanger tijdens zijn liveoptredens en de nieuwe sectie ‘The Fold-er’ van Zara. Deze sectie presenteert zich voorlopig niet zozeer als het ‘digitale modetijdschrift’ van Zara, maar meer als een eigen ‘casita’.

Arielle Charnas, in een ‘total look’ van Zara voor ‘The Fold-er’. Credits: Zara.

Om deze vergelijking te begrijpen, moeten we eerst definiëren wat de ‘casita’ van Bad Bunny precies is. Deze ‘casita’ genereert veel reacties tijdens de concerten van zijn zesde wereldtournee, ‘Debí tirar más fotos World Tour’. Na twee concerten in Barcelona en acht in Madrid, eindigt de tournee in Spanje met twee laatste optredens op zondag 14 en maandag 15 juni. In totaal geeft de zanger dan twaalf concerten in het land. Vooral het concert van 30 mei, het eerste van de tournee in Madrid, kreeg veel aandacht. De beelden van de ‘casita’ van dat optreden gingen viraal. De ‘casita’ is een soort tweede podium tijdens de concerten. Een selecte groep aanwezigen, voornamelijk bekende gezichten en VIP-gasten, wordt uitgenodigd om hierop te komen. Tijdens dat specifieke concert was het opvallend om Marta Ortega te zien. Zij is de niet-uitvoerend voorzitter van Inditex, maar wordt gezien als de drijvende kracht achter de nieuwe strategieën van het Spaanse modeconcern. Ze werd gespot terwijl ze danste met de Puerto Ricaanse zanger, gekleed in items uit de capsulecollectie van Bad Bunny voor Zara.

Manon De Velder, in een ‘total look’ van Zara voor ‘The Fold-er’. Credits: Zara.

Simpel gezegd, de ‘casitas’ van Bad Bunny zijn voor de zanger en zijn communicatiestrategie een belangrijk uithangbord. Hier worden de bekendste gezichten en het meest prominente publiek van zijn concerten samengebracht en uitgelicht, ver buiten de grenzen van de concertlocaties. De Puerto Ricaan gebruikt deze profielen slim om het verlangen om zijn concerten bij te wonen en eraan deel te nemen te vergroten. In deze strategie is de parallel met het ‘The Fold-er’-initiatief van Zara duidelijk zichtbaar. De keten presenteert dit als een groot podium voor enkele van de bekendste en populairste gezichten uit de modewereld. Na deze eerste groep ‘boegbeelden’ lijkt het erop dat de deelnemers zullen lijken op de profielen die grote modetijdschriften gebruiken voor hun redactionele content. Een combinatie van professionals met een gevestigde carrière in de industrie, influencers en trendsetters. Hun deelname aan ‘The Fold-er’ dient een tweeledig doel voor Zara. Ten eerste, het bieden van een meer meeslepende en verrijkte winkelervaring aan het publiek. Ten tweede, het verder versterken van het imago en de waarde van het merk bij datzelfde publiek. Dit door het imago, de positie en de waarde binnen de modewereld te koppelen aan de belangrijkste keten van de Inditex-groep.

De winkelervaring verrijken, fysiek en digitaal

Vanuit deze analyse is het duidelijk dat de lancering van ‘The Fold-er’ deel uitmaakt van Zara’s initiatieven voor dit jaar. Deze zijn in lijn met de strategische richtlijnen voor het boekjaar 2026, die Inditex-CEO Óscar García Maceiras op 11 maart aankondigde. Dit gebeurde tijdens de presentatie van de jaarresultaten van het bedrijf voor het boekjaar 2025. Maceiras benadrukte toen dat het bedrijf gedurende het jaar zal blijven samenwerken met belangrijke culturele figuren. Ook zal het blijven werken aan de best mogelijke winkelervaring, zowel fysiek als online. Deze kanalen worden gezien als één geheel dat bijdraagt aan de verkoop van de verschillende ketens van de groep. Voor Zara betekende dit in de eerste helft van het jaar een versterking van het fysieke kanaal. Dit gebeurde met de heropeningen van de flagshipstore in Rome en die aan Oxford Street in Londen, en de opening van een nieuwe winkel aan Huaihai Road in Shanghai. Nu wordt het online kanaal versterkt met de lancering van ‘The Fold-er’.

Laura Roso Vidrequin, in een ‘total look’ van Zara voor ‘The Fold-er’. Credits: Zara.

Als belangrijk onderdeel van de strategie voor 2026, “zullen we nieuwe manieren blijven creëren om met onze klanten te interacteren”, benadrukte de CEO van Inditex in maart. Als onderdeel van dit doel en deze toewijding aan het publiek, “kunnen we rekenen op nieuwe ‘flagships’”, waarbij hij specifiek verwees naar de onlangs geopende winkel in Shanghai. Ook “zullen we blijven samenwerken met wereldwijde figuren uit de wereld van design, cultuur en kunst”. Deze opmerking leek aanvankelijk gericht op de lancering van nieuwe collecties. Het heeft echter een nieuwe dimensie gekregen door de samenwerkingen van Zara met Bad Bunny en John Galliano, en nu met de lancering van ‘The Fold-er’. Met dit initiatief opent Zara een nieuw venster voor samenwerkingen met uiteenlopende profielen. Het sluit ook aan bij de strategische doelen van Inditex voor 2026: “elke dag werken aan de best mogelijke ervaring voor onze klanten, zowel in fysieke winkels als online”. En het verder positioneren van Zara als een merk “dat een wereldwijde culturele impact heeft die groter is dan ooit”.