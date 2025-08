Zara onder vuur in Verenigd Koninkrijk vanwege gebruik van 'te magere' modellen

De Britse reclametoezichthouder heeft de Spaanse modegroep Zara verzocht twee afbeeldingen van haar website te verwijderen. Deze werden als 'onverantwoord' beschouwd, omdat ze modellen tonen met een 'ongezonde magerte'. Dit blijkt uit een beslissing die woensdag is gepubliceerd.

Deze foto's, gepubliceerd in carrousels gekoppeld aan productpagina's, 'mogen niet opnieuw verschijnen in de vorm die tot de klacht heeft geleid', schrijft de Advertising Standards Authority (ASA) in haar besluit. De ASA verzoekt Zara om geen afbeeldingen meer te gebruiken van modellen met een 'ongezonde magerte'.

De ASA is van mening dat er in een van de foto's, waarop een model met een oversized shirt te zien is, een 'focuspunt' rond het sleutelbeen ontstaat dat 'zichtbaar' opvalt. De houding van het model, 'in combinatie met het dragen van een losvallende top', geeft bovendien de 'indruk' dat haar armen, schouders en borst 'erg dun' zijn. De tweede afbeelding toont een model in een korte jurk, met een 'enigszins mager' gezicht, een 'zichtbaar prominent' sleutelbeen en 'bijzonder dunne' benen.

Tijdens het onderzoek gaf Zara aan de Britse aanbevelingen te hebben gevolgd door de twee modellen in kwestie te vragen om een 'medisch certificaat dat hun goede gezondheidstoestand bevestigt', voordat ze werden aangenomen. 'Wij zetten ons in voor verantwoorde content en volgen strikte richtlijnen en controles bij de selectie en fotografie van modellen', verzekerde een woordvoerder van Zara in het Verenigd Koninkrijk woensdag. Hij bevestigde dat de afbeeldingen zijn verwijderd.

In vergelijkbare gevallen heeft de ASA dit jaar al afbeeldingen van Next en Marks & Spencer afgekeurd.