Zeeman start verkoop tweedehandskleding in vijf filialen

Zeeman start met de verkoop en inzameling van tweedehands kleding voor baby’s, kinderen en dames onder de noemer Resale, zo luidt het persbericht van Zeeman. Ook gebruikte kleding kan ingeleverd worden. Hiermee zet de textielsuper zich in voor het hergebruiken van kleding.

In Amsterdam-Osdorp is er al een filiaal die de Resale aanbiedt. Na een succesvolle start zullen vanaf vandaag vijf Zeeman-winkels hun assortiment verbreden met tweedehandskledij, zo is te lezen.

De ingezamelde items worden gedoneerd aan Het Goed- een sociale onderneming met 28 kringloophuizen en 5 textielsorteercentra in Nederland. Het Goed controleert en sorteert de ingezamelde kleding, waarna alle items die voldoen aan de kwaliteitseisen voor Resale terug worden geleverd aan Zeeman voor verkoop. Kledingstukken die niet voldoen aan de criteria, worden zoveel mogelijk gerecycled, zo staat in het persbericht. Hiervoor werkt Zeeman samen met lokale recyclingketens zoals Cirkelwaarde, Frankenhuis, Wieland Textiles Enschede Textielstad en Het Goed. Het doel van deze partijen is hergebruik van kleding te stimuleren en de impact op het milieu te verkleinen.

Klanten kunnen kleding inlevering bij Zeeman. Credit: Zeeman

Arnoud van Vliet, MVO & Kwaliteitsmanager bij Zeeman, in het persbericht: “Grondstoffen zijn schaars, daarom gebruikt Zeeman al jaren gerecyclede materialen voor een gedeelte van de collectie. De herbruikbare statiegeldtas gemaakt van honderd procent gerecycled materiaal is daar een goed voorbeeld van. Met dit project zetten we een volgende stap om nog zuiniger om te gaan met onze grondstoffen en materialen. Voor nu gaat het nog om enkele winkels, maar ons doel is om het op termijn verder uit te rollen.”

De Resale-collectie is vanaf vandaag te koop in de volgende filialen: Sint Jacobslaan 137 te Nijmegen, Markt 40 city Plaza te Nieuwegein, Osdorpplein 383 te Amsterdam, Baronie 18 te Alphen, Vlamingstraat 24 te Den Haag, Markt 11-13 te Maastricht.