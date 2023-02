Zeven lingeriemerken die body positivity bevorderen

Sinds enkele jaren gooien lingeriemerken de schoonheidsnormen overboord ten gunste van een modernere claim: die van body positivity. FashionUnited selecteert een aantal namen die de ondergoedindustrie verfrissen door te neigen naar een meer inclusieve definitie van schoonheid.

Cantiq (VS)

Crédit : Cantiq Facebook

In 2015 richtte de Amerikaanse Chelsea Hughes Cantiq op met als doel lingerie aan te bieden die bij alle lichaamstypes past. "Chelsea vindt dat lingerie niet moet voldoen aan populaire schoonheidsnormen", aldus de e-commerce site van het merk. De beha's en slips zijn gemaakt van elastisch satijn en spandex kant. De meeste ontwerpen zijn handgemaakt en binnen 14 tot 21 dagen te leveren.

Het in Los Angeles gevestigde merk gaat veel verder dan het opnemen van plus-size stukken en omarmt de genderfluïde beweging door te onwerpen voor transgender, intersekse, cisgender vrouwen, mannen, enz. Cantiq maakt hen tot modellen van zijn collecties en biedt hen zo meer zichtbaarheid in een sector die doorgaans gebaseerd is op een binaire benadering van gender en een zeer beperkte definitie van schoonheid.

Winkelprijzen: ongeveer 33 en 56 euro (118 euro voor een genderfluid bodysuit).

Lolo Paris (Frankrijk)

Crédit : Lolo Paris Facebook

Het merk Lolo Paris presenteert zich met zijn 63 bh-maten als "lingeriekenner voor alle lichaamstypes". Sinds de lancering in 2019 stellen de oprichters, ingenieurs Mélissa Perraudeau en Océane Brière, voor om het bh-meetsysteem te herzien door een algoritme te gebruiken om de meest geschikte maat te bepalen.

Het bedrijf heeft niet alleen lingerie ontwikkeld, maar ook badmode en slips. De collecties worden onthuld op modellen met uiteenlopende lichaamsvormen, ver verwijderd van de heterogeniteit van de slanke en lange modellen waaraan de industrie haar consumenten al te lang gewend is.

Winkelprijzen: 95 euro voor een beha, 115 euro voor een badpak.

Napperon (Frankrijk)

Door een origineel concept te ontwikkelen, innoveert het Franse merk Napperon en speelt het in op zijn klanten zonder onderscheid van geslacht. Het idee is om van geborduurde onderleggers, gordijnen en tafelkleden unieke stukken lingerie te maken. De artikelen worden op bestelling gemaakt volgens de maat van de drager en zijn bestemd voor alle geslachten.

De no-gender benadering van het merk is vooral te zien op haar Instagram account, waar de visuals zowel mannen in opengewerkte onderbroeken of kanten kimono's als vrouwen in dezelfde outfits tonen.

Winkelprijzen: 95 euro voor een 'Support' bh, 85 euro voor een 'Light' bh en ongeveer 55 euro voor slips (gemaakt in Nederland).

We are we wear (UK)

Crédit : We are we wear Facebook.

Dit Britse merk, geboren in 2019, biedt lingerie, badmode en activewear aan van XS-3XL en 30A tot 44FF. Het heeft zijn aanbod in 2022 gediversifieerd door zich open te stellen voor de mannencategorie en is niet van plan het daarbij te laten. "Wij werken aan een volledig inclusieve productlijn, waarbij onze laatste collecties evolueren naar een genderloos silhouet", aldus de website.

Winkelprijs: ongeveer 45 euro voor een kanten bh.

Moons & Junes (Denemarken)

"Er is geen 'one size fits all' formule voor comfort," verkondigt het lingeriemerk op haar e-shop. Dit Deense bedrijf is gevestigd in Kopenhagen en heeft van zijn Instagram-account "een ode aan silhouetten en maten" gemaakt. Een snelle blik bevestigt het, het account is een manifest voor de diversiteit van lichaamsvormen en uit zich in lingerie zonder beugels of vulling.

Op de e-shop van Moons & Junes omvat het aanbod ondergoed met een basisstijl, ontworpen voor dagelijks gebruik, zoals een blauwe slip van biologisch katoen, een triangel bh, met een V-hals in zijdeachtig dubbellaags breisel. Maar er zijn ook transparante slips en badmode.

Winkelprijs: ongeveer 50 euro voor een beha, 24 euro voor een fietsbroek.

Avant Minuit (Frankrijk)

Crédit : Avant Minuit

Net als het Amerikaanse merk Cantiq (hierboven genoemd) beweert het jonge label uit Nantes, Frankrijk, Avant Minuit lingerie aan te bieden voor alle lichamen en alle geslachten. Het door Adélaïde Brient gelanceerde merk articuleert zijn aanbod rond kanten lingerie voor transseksuele mensen. De betrokkenheid van de oprichtster bij deze gemeenschap, die vaak over het hoofd wordt gezien door gevestigde lingeriemerken, heeft haar er onlangs toe gebracht een geplooid stuk ondermode te ontwikkelen voor tucking (een techniek om de vorm van de penis te verbergen zodat deze niet door de kleding heen te zien is).

Avant Minuit schrijft inclusief en richt zich vooral op mensen die zich niet identificeren met de gendernormen die de maatschappij traditioneel toekent. De artikelen zijn GOTS of Oeko-tex gecertificeerd of zijn ontworpen vanuit slapende voorraden.

Winkelprijzen: 60 euro voor een beha en 65 euro voor een kanten slipje.

Lou Manesse (Frankrijk)

In het landschap van sexy lingeriemerken onderscheidt Lou Manesse zich door een meer diverse benadering van de lichamen die zij vertegenwoordigt. Het debuut op de markt in 2021 ging gepaard met een sterk engagement: in Frankrijk stukken ontwerpen voor alle geslachten en alle lichaamstypes op een traditionele manier. De artikelen worden op maat geleverd, maar zijn ook voor een groot deel verstelbaar.

Bandjes, tulles en uitsnijdingen vormen het DNA van het merk, hoewel de ontwerpster op haar e-shop aangeeft dat zij ervoor gekozen heeft "zich niet te houden aan een vooraf gedefinieerde stijl om te proberen zich aan te passen aan de wensen en suggesties van de mensen om haar heen en zich niet te beperken tot een conventioneel beeld dat niet met haar overeenkomt.

Winkelprijs: 175 euro voor een bodysuit, 50 euro voor een boxer, 130 euro voor een harnasset.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.