Zijn de NYFW-catwalks een teken dat de mode-economie in New York weer aantrekt?

Is de mode-economie van New York op de terugweg?

New York - Het woord comeback werd veelvuldig gefluisterd, want dat hoopt de mode-branche in New York. Volgens NYCEDC (non-profit New York City Economic Development Corporation) biedt de mode-industrie werk aan 4,6 procent van de beroepsbevolking in de particuliere sector van de stad. De Amerikaanse stad is al lang synoniem met mode, in het verleden vanwege de productieateliers in het Garment District en tegenwoordig met de New York Fashion Week. Nu een tweede seizoen van de real live Fashion Week weer kon plaatsvinden, groeit de hoop dat de mode-economie van New York aan het opkrabbelen is.

De keuze van CFDA-voorzitter Tom Ford om niet te showen op de New York Fashion Week vanwege problemen met de toeleveringsketen als gevolg van de pandemie, maakte velen nerveus. Maar, er is hoop. Ralph Lauren kondigde onlangs aan dat hij in maart zal showen en ook het Britse merk Alexander McQueen heeft laten weten dat ze naar de overkant van de plas zullen komen om een show voor de damescollectie in New York te geven. Natuurlijk had de mode-industrie in New York het moeilijk, zoals de meeste industrieën als gevolg van de pandemie, maar als deze New York Fashion Week een bewijs is, dan is de mode-industrie op de weg terug.

De avondjurken van Markarian, een luxe damesmodelabel dat in 2017 werd gelanceerd door ontwerpster Alexandra O'Neill, werden gepresenteerd onder toeziend oog van de fan die ze beroemd heeft gemaakt: First Lady Jill Biden. De 39 looks werden gecombineerd met minaudieres en clutches van Swarovski-kristal, en Markarian ging een eerste samenwerking aan voor schoenen met Maria Luca. Dat designers opnieuw samenwerkingen aangaan kan gezien worden als een teken dat consumenten weer kopen. Meer samenwerkingen betekent dat consumenten verlangen naar producten in beperkte oplage, naar exclusiviteit.

Bevza, het minimalistische merk van de Oekrainse Svitlana Bevza, dat al meermalen in New York heeft geshowd, toonde enkele klassiekers in neutrale kleuren. Het merk leek daarmee een beetje op safe leek te spelen. De silhouetten waren nog steeds verrassend, maar Bevza bleef binnen zijn comfort zone. Deze meer conservatieve benadering van design zou echter goed kunnen zijn voor de omzet. Als het merk weet dat zijn klant dit wil, dan is het de beste manier om die klant tevreden te houden.

Aan de andere kant was er Duncan's kijk op werkkleding, van opkomend designer Michelle Duncan, die het kantoormeisje net dat beetje extra biedt met paillettenrandjes en jurken met ruches. Het feit dat vrouwen weer naar kantoor gaan en zich daarvoor kleden is een goed teken. Dat betekent dat ze ook gaan winkelen, waardoor de economie van New York blijft draaien.

Dat de mode-economie van New York op de weg terug is kwam het duidelijkst naar voren in de catwalk show van LaQuan Smith. Toen actrice Julia Fox de show opende, zette dat de toon voor een show die sexy, dynamisch en glamoureus was. Het gaat momenteel dan ook geweldig met ontwerper LaQuan Smith, die meest bekend is met zijn loeistrakke bodysuits. Hij haalt steeds meer retailers binnen, waaronder Fwrd, Saks Fifth Avenue, Moda Operandi en Farfetch. De ster van de ontwerper brandt, en de groei van het merk is duidelijk. Hij is een New Yorks succesverhaal, en dat zien we graag.

Hoewel de economie van New York nog steeds herstellende is van COVID-19 waar vooral veel kleine bedrijven een stevige klap kregen, is er hoop. De modescene van New York City is wel vaker gestruikeld en aan het wankelen gebracht, maar omvallen zal die nooit.

Dit artikel is vertaald uit het Engels

Image: Bevza