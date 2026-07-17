Zimmermann treedt officieel toe tot de Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Het Australische merk Zimmermann zet een belangrijke stap in zijn geschiedenis: de raad van bestuur van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode heeft zijn lidmaatschap officieel goedgekeurd, naast modehuizen als Alaïa, Dior en Chanel.

“Elk seizoen blijft Parijs ons inspireren. We zijn verheugd om lid te worden van de Federatie en kijken uit naar het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Zimmermann”, aldus Nicky Zimmermann, medeoprichtster en creatief directrice, in een persbericht.

Deze status als officieel lid is een erkenning van het traject van het merk, opgericht in 1991 door Nicky en Simone Zimmermann en sinds 1 mei onder leiding van Roberto Eggs. Het bedrijf staat sinds 2022 op de kalender van de Parijse modeweek en heeft zijn creatieve stem laten gelden. De benoeming onderstreept de aanhoudende aantrekkingskracht van de Franse hoofdstad voor internationale spelers in de creatieve mode.

Deze toetreding is ook een structurele aanwinst voor het merk en verzekert het van een vaste plaats op de officiële kalender. Dit gebeurt op een moment dat het bedrijf internationaal sterk expandeert, met winkelopeningen in Londen, Brussel, Peking, Nice en Monaco.

Voor 2025 voorspelde het luxemerk een jaaromzet van 645,7 miljoen Australische dollar (ongeveer 394 miljoen euro), met een publicatie in februari 2026.