Zo presenteerde Nederlandse en Belgische modehuizen hun haute couture digitaal

Haute couture: het neusje van de zalm als het aankomt op mode. Normaal gesproken trekken hordes aan inkopers, influencers en andere modeprofessionals naar Parijs deze tijd van het jaar voor de Haute Couture week, maar voor het eerst bleef de stad leeg. Daarentegen zocht men wereldwijd hun heil online voor Haute Couture Online, een driedaags online evenement georganiseerd door de Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Ook Nederlandse en Belgische modehuizen presenteerden daardoor digitaal de nieuwste creaties, met wisselend succes.

Viktor&Rolf

Absolute highlight onder de modehuizen uit de Benelux moet Viktor&Rolf zijn. Als geen ander speelden ze in op de bizarre tijd waarin de wereld zich bevindt. Negen creaties, opgedeeld in drie capsules, speelden met eigen thema’s. De ontwerpen variëren van een nachtjapon, tot een badjas, tot een grote overjas waarmee men veilig in de anderhalve meter samenleving over straat kon. Een voice-over bij de klassieke salonpresentatie, gedaan door zanger Mika, vertelde over de ontwerpen en hoe zij de gevoelens van onzekerheid van vertaalden. De boodschap op het einde bracht een happy end aan het verhaal, want ‘liefde overwint alles’. Wie nog geen kans heeft gehad de show te bekijken, doe dit dan vooral. Het inspelen op wat speelt in de maatschappij op een geheel ander niveau, maar wel in echte Viktor&Rolf stijl.

Beeld: Via Viktor&Rolf

Iris van Herpen

Iris van Herpen stond als een van de eerste op het schema bij Haute Couture Online. De korte fashion film ‘Transmotion’ over het gelijknamige ontwerp ging op maandag in première. Het concept van de witte zijde organza jurk met zwarte ‘takken’ van duchess zijde draait om groei en wedergeboorte, zo meldde het modehuis in een persbericht. Nederlands actrice Carice van Houten speelde de hoofdrol in de korte film gekleed in het couture-stuk.

Beeld: Iris van Herpen

Xuan

De Nederlands-Vietnamese Xuan-Thu Nguyen presenteerde met haar merk Xuan een video waarin de kledingstukken centraal stonden. ‘Windows of Infinity’ onthuld welgeteld drie ontwerpen. De ontwerper presenteerde vaker haar haute couture collectie tijdens Paris Fashion Week door middel van een showcase of een installatie. Haar digitale presentatie ligt dan ook in lijn met hoe ze haar merk eerder presenteerde.

RDVK

Ronald van der Kemp presenteerde met RDVK Wardrobe 12. Hij grijpt de digitale haute couture week aan om acht video’s te presenteren waarin de essentie van couture wordt uitgedrukt en ingespeeld wordt op de tijd waarin we leven. Zo hebben de delen namen zoals ‘polution’, ‘revolution’, ‘dream’, ‘people’, ‘beauty’, ‘trash’, ‘art’ en ‘future’. Elk van de video’s heeft een andere uitstraling en sfeer erachter, waardoor de ‘hoofdstukken’ echt op zichzelf staan. De collecties, of wardrobes zoals Van der Kemp ze noemt, bestaan bij de ontwerper altijd van overstock materialen. De ontwerper gebruikt in zijn werkwijze de stof altijd als startpunt van de collectie. Het resultaat is vaak een eclectische mix van stoffen, kleuren en stijlen

Maison Margiela

Maison Margiela, bekend vanwege de uitzonderlijke show, deed het ook deze keer anders dan anderen. Waar de meeste modehuizen kozen voor een digital showcase, een fashion film of een kijkje achter de schermen, deelde Maison Margiela pas het eerste deel van de Artisanal Coed collectie. De eerste video toont een model dat naar de camera loopt en weer terug en de video bestaat uit de primaire kleuren. De muziek op de achtergrond bouwt op naar een hoogtepunt waarvan de ontlading niet komt. Op 11 juli en 15 juli volgen nog twee delen en later zullen ze nog allen worden samengevoegd. Wat het modehuis precies wil bereiken met de digitale presentatie is nog onzeker, maar er wordt gehint op het onthullen van een nieuwe werkwijze van het merk.”

To be continued.

Hoofdbeeld: Via Viktor&Rolf