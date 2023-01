Zonder Alessandro Michele: Ingetogen terugkeer voor Gucci op modeweek in Milaan

Na een afwezigheid van drie jaar is luxe modehuis Gucci teruggekeerd op het officiële programma van Milan Fashion Week Men’s. De mannenmodeweek, gewijd aan de herfst-wintercollecties voor 2023/2024, loopt tot en met dinsdag 17 januari en omvat 22 shows en 36 presentaties.

De modeweek van Milaan werd op vrijdag geopend door Gucci. Het was de eerste show sinds het vertrek van creatief directeur Alessandro Michele eind november. Een opvolger is nog niet aangekondigd.

In een minimalistische show, ver van de excentriciteiten van zijn vroegere ontwerper, wilde Gucci "de esthetiek van de improvisatie" vieren, met een collectie geïnspireerd op de klassieke herengarderobe, herzien in een subversieve geest.

De Gucci-man houdt van zachte, vloeiende materialen en is niet bang om genres en kleuren te mengen. Hij combineert vervaagde jeans met topjes met lovertjes en groene, rode of roze laarzen met hakjes uit de jaren 70. Verfijnde lange jassen worden gedragen over loszittende broeken of gespleten maxi-rokken die de benen onthullen. Essentiële accessoires zijn wollen mutsen, rechthoekige draagtassen of kledinghoezen die nonchalant over de schouder worden gedragen.

Gucci Fall Winter 2023, Menswear. Crédit : Launchmetrics

In 2015 werd Alessandro Michele te hulp geroepen om de slinkende verkoopcijfers nieuw leven in te blazen. Hij blies het merk, het vlaggenschip van de Kering-groep, nieuw leven in met gedurfde collecties, vaak zeer fleurig en speels. Hadden zijn collecties in het begin de verkopen van Gucci doen exploderen (+37 procent in 2017 en +44 procent in 2018), in de laatste twee jaar bleef hun vooruitgang achter bij de concurrenten.

"Onlangs begon de creativiteit te stokken en ik denk dat dat ook tot uiting kwam in de verkoop", vertelde modeconsulente Elisabetta Cavatorta aan AFP.

Gucci Fall Winter 2023, Menswear. Crédit : Launchmetrics

"Het valt nog te bezien of het vertrek van Alessandro Michele een verandering van richting inluidt voor het modehuis" en de weg vrijmaakt voor "een revolutie op het gebied van stijl en verfijning", merkt zij op.

In afwachting van de benoeming van een opvolger, waar fashionista's en de markten reikhalzend naar uitkijken, zorgde Gucci's creatieve studio voor de artistieke leiding van de show in Milaan.

Gucci Fall Winter 2023, Menswear. Crédit : Launchmetrics

Armani, Prada, Fendi, Dolce & Gabbana, Zegna... de grote labels gaven gehoor aan de oproep voor de mannenweek. Maar er waren ook enkele no-shows, zoals Versace, dat op 10 maart in Los Angeles zijn mannen- en vrouwencollecties zal onthullen.

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de impact van de energiecrisis op een energie-intensieve toeleveringsketen, boekte de Italiaanse mode in 2022 een omzetstijging van 16 procent tot 96,6 miljard euro. "Dit is de hoogste omzet van de afgelopen 20 jaar," zei Carlo Capasa, voorzitter van de Italiaanse Kamer van Koophandel, tijdens de presentatie van de Fashion Week.

De inkomsten werden zeker opgeblazen door de inflatie, aangezien de Italiaanse modeprijzen in 2022 met ongeveer 9 procent stegen, maar de stijging is "een positief teken dat een jaar afsluit dat werd gekenmerkt door dramatische gebeurtenissen en moeilijke momenten", aldus Capasa.