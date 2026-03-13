Zuid-Soedanese modellen domineren wereldwijde catwalks, maar visums vormen een probleem

Hakken tikken op gebarsten straatstenen. Fantastisch langbenige mannen en vrouwen oefenen de bewegingen die hen hopelijk weghalen uit Zuid-Soedan, een van de favoriete scoutingslocaties van de modewereld. Velen hopen in de voetsporen te treden van hun landgenoot Awar Odhiang. Hij ging van een vluchtelingenkamp in Ethiopië naar het sluiten van de show van Chanel tijdens Paris Fashion Week in 2025.

Zuid-Soedan is sinds de onafhankelijkheid in 2011 verwikkeld in conflicten, armoede en corruptie. Het succes van de modellen is echter een lichtpuntje. Maar liefst negen van de top 50 modellen op Models.com zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Oost-Afrikaanse land.

“Parijs, Milaan, Londen – de mode-industrie wordt momenteel gedomineerd door Zuid-Soedanese jongens en meisjes,” aldus Doris Sukeji, oprichtster van modellenbureau Jubalicious in de hoofdstad Juba. “Meestal is het de huidskleur. Dat is hoe de meeste Zuid-Soedanezen een contract krijgen. Ze zoeken naar zeer donkere modellen,” zegt ze.

Een van de eersten die de weg vrijmaakte, was Alek Wek. Zij werd in de jaren negentig in Londen gescout nadat haar familie voor een eerdere oorlog was gevlucht. Een foto van Wek op de Facebook-feed van haar moeder inspireerde de negentienjarige Yar Agou, die nu onder contract staat bij Jubalicious.

“Wauw! Ik zag haar en dacht: dat ben ik ooit, als God het wil. Ik wil het net zo succesvol zijn als zij,” vertelde ze aan AFP in Juba. Met haar lange, slanke ledematen en charmante houding heeft Agou alles in huis voor de catwalk, maar de politiek staat haar droom in de weg. Ze zou eigenlijk op de recente Milan Fashion Week werken, maar haar visum werd op het laatste moment afgewezen. Voor nu werkt ze als schoonmaakster, in de hoop op meer kansen.

'Diepbedroefd'

Succesvolle modellen kunnen tienduizenden dollars per seizoen verdienen. Een levensveranderend bedrag in Zuid-Soedan, waar 92 procent onder de armoedegrens leeft. Maar Sukeji zegt dat zeven mannen en vrouwen de afgelopen maanden zijn afgewezen voor een visum, ondanks werkgevers die garant stonden. Dit komt door het verhardende klimaat tegen immigranten in het Westen. “Je bent er kapot van,” zegt ze.

Bichar Hoah, 24, opgegroeid bij een alleenstaande moeder in het vluchtelingenkamp Kakuma in buurland Kenia, werd onlangs afgewezen voor een Europees visum. “Sommige mensen ontmoedigen ons door te zeggen dat we het hebben geprobeerd en gefaald... (maar) ik wil Zuid-Soedan vertegenwoordigen als model,” zegt hij, in de hoop het verhaal over zijn land te veranderen.

'Een kans'

Maar zelfs degenen die het in het buitenland maken, staan voor immense uitdagingen in een industrie die bekendstaat om zijn meedogenloze verloop. Klanten willen voortdurend ‘nieuwe gezichten’," aldus Sukeji.

Er zijn extra uitdagingen in een conservatief land als Zuid-Soedan. Naast fysieke eisen – lang, maar niet boven 1 meter 80 voor vrouwen – moet Sukeji ook omgaan met families die modellenwerk zien als een dekmantel voor prostitutie. “Ik vraag hen altijd om de jongen of het meisje een kans te geven,” zegt ze.

Ze biedt gratis training aan, die tot drie maanden kan duren. Als ze werk krijgen, neemt ze een commissie van tien procent.

Haar trainer, die de modellen met de precisie van een militaire sergeant drilt tijdens het bezoek van AFP, zegt dat velen als ‘pasgeboren baby’s’ zijn als ze beginnen. Maar terwijl de jonge modellen samenkomen op een dak in Juba om hun loopje te oefenen, is er hoop op een toekomst voorbij de armoede en de altijd aanwezige dreiging van oorlog in Zuid-Soedan. “Op een dag zal Zuid-Soedan echt veranderen,” aldus Agou.

Allen hopen ze het voorbeeld te volgen van Anyier Anei, die internationale modellenklussen kreeg en onlangs in de Franse film ‘Coutures’ speelde. “Falen is minder beangstigend dan dromen hebben die je nooit probeert waar te maken,” vertelde Anei onlangs aan Harper's Bazaar. “Zelfs met angst moet je dat risico nemen.”