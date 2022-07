Zullen lingeriemerken in de tweedehandsmarkt stappen?

Parijs - Tweedehands ondergoed kopen. Hoewel het idee sommige mensen nog afschrikt, heeft de lingeriewereld steeds meer belangstelling voor de tweedehandsmarkt en zou deze er wel eens in kunnen slagen om de meest terughoudende mensen over de streep te trekken. FashionUnited doet een rondvraag.

Sinds 3 juni was een tweedehands 'corner' te vinden op de eerste verdieping van de winkel van Etam in Lyon-République. Op de hangers hingen tweedehands beha's die klanten eerder in de winkel hadden afgegeven in ruil voor een kortingsbon van 10 procent. Dit was een belangrijk initiatief voor de modesector, want hoewel de tweedehandsmarkt de laatste jaren veel democratischer is geworden als het om kleding gaat, bleef de categorie tweedehands lingerie hoofdzakelijk beperkt tot de vuilnisbakken van de Emmaüs-winkels.

Vandaag heeft 91 procent van de Fransen al eens een tweedehands artikel gekocht (dat bleek uit een ReCommerce studie uit 2022 die was uitgevoerd door Wunderman Thompson, Velvet Consulting en GroupM), en in de modewereld is dit type aankoop bijna even gebruikelijk als de aankoop van een tweedehandsauto. Maar we staan nog maar aan het begin. Volgens een rapport van ThredUP uit 2022 zal de markt voor tweedehands kleding naar verwachting drie keer sneller groeien dan de wereldwijde kledingmarkt in zijn geheel.

Deze stijging was enkele jaren geleden, toen tweedehands kleding nog een heel ander imago had, niet zichtbaar. Net als bij tweedehands lingerie vandaag de dag, waren velen huiverig voor het kopen van eerder gedragen kleding en sommigen vonden dat zij het zich niet konden veroorloven. Maar de klimaatverandering en het ontwaken van een ecologisch geweten hebben uiteindelijk resale als een meer verantwoorde manier van modeconsumptie aan het licht gebracht.

Ook marktplaatsen zoals Vestiaire Collective of Vinted hebben in grote mate bijgedragen tot de democratisering van de markt. En sinds 2020 zien we een versnelling van de intrede van modemerken in dit segment. Sandro, Bocage, Ami Paris en zelfs H&M hebben een speciaal tabblad op hun e-commerce site of afdelingen in hun winkels geopend. Dit is een duidelijk momentum dat ook in de lingeriesector door zou kunnen zetten.

Tweedehands lingerie wordt al lang verkocht, maar het percentage blijft laag in vergelijking met andere tweedehands categorieën. Op Vestiaire Collective bijvoorbeeld is het aandeel van dit segment in de verkoop van het platform klein: het vertegenwoordigt gemiddeld 1 procent van het totale aantal verkochte artikelen en 2 procent van de verkochte dameskleding (cijfers die begin juni door Vestiaire Collective aan FashionUnited zijn meegedeeld). Voor het jaar 2022 behoren de belangrijkste merken in het segment op het platform voornamelijk tot de luxe categorie: La Perla (997 verkochte artikelen), Gucci (568 verkochte items), Agent Provocateur (verkochte items) en Dior (229 verkochte artikelen).

Het platform met zijn rijke catalogus, bestaande uit 5 miljoen modeartikelen, noteert echter een stijging van het aantal verkochte artikelen in de lingerie categorie: plus 16 procent in vergelijking met de voorgaande zes maanden. Het bruto verkoopvolume van het segment is in de afgelopen zes maanden ook met 36 procent gestegen. Deze stijging is in overeenstemming met de stijging op de markt voor tweedehands mode in het algemeen.

Wat vinden de merken ervan?

"Het is iets wat we in de gaten houden," zegt Renaud Cambuzat, Chantelle's Global Chief Creative Officer, op de vraag of de groep de tweedehandsmarkt overweegt. "Het onderwerp tweedehands is niet eenvoudig te kraken voor lingerie en intieme producten. We moeten het juiste model vinden om iets aan te bieden dat echt zin heeft."

De aankoop van tweedehands ondergoed is immers voor veel mensen niet erg aantrekkelijk, vooral wegens hygiënische problemen. Maar laten we niet vergeten dat de lingeriesector niet alleen onderbroeken en slips omvat, maar ook nachthemden, beha's, sokken, enz. Zoveel zaken waarvoor bepaalde remmen kunnen worden opgeheven.

Volgens Cécile Vivier, directeur marketing en communicatie van het Salon International de la Lingerie, is er een "belangrijke begeleiding nodig die gegeven moet worden", want "de klant kan net iets meer uitleg nodig hebben". Bij de verkoop van lingerie moet meer voorlichting worden gegeven dan voor andere kledingstukken in de garderobe. De uitdaging hier is de klant gerust te stellen door bijvoorbeeld de reinigingsstappen uit te leggen. Het is geen toeval dat het decor van de de nieuwe tweedehands bh-hoek van Etam een decor heeft dat onder andere uit wasmachines bestaat.

Het merk heeft aan dit educatieve aspect gewerkt. Etam verklaart per e-mail: "We hebben zeer goede feedback ontvangen van onze klanten die steeds meer geïnteresseerd zijn in de duurzaamheid en circulariteit van de producten die ze kopen. Enerzijds dankzij het verkoopteam dat op de hoogte werd gebracht van het project, waardoor een duidelijke uitleg in de winkel mogelijk was, anderzijds dankzij de in het oog springende merchandising.

Op de markt voor badmode, bestaan reeds voorbeelden over de tweedehandsmarkt. Het Franse merk Ysé Paris (10 miljoen euro omzet in 2021) heeft bijvoorbeeld tweedehands badmode te koop aangeboden in een pop-up winkel die sinds 15 mei open is en tot eind juli zal lopen.

"Dit jaar hebben we ons eerste circulaire initiatief gerealiseerd door zwemkleding een tweede leven te geven", zegt Clara Blocman-Petit, de oprichter. Twee dingen waren belangrijk tijdens dit project: solidariteit en upcycling. De artikelen die door de klanten naar de winkels worden teruggebracht, worden ingezameld door de vereniging Hawa au féminin, die vrouwen die ver van de Franse arbeidsmarkt staan, helpt bij hun herintegratie. Er wordt een sortering gemaakt en er worden verschillende stappen doorlopen. Nadat het artikel is gewassen en verpakt, wordt het opnieuw geëtiketteerd, "alsof het nieuw is" vertelt Clara. Daarna worden beschadigde delen met de hand gerepareerd. De oprichter vertelt: "Op deze manier kunnen wij creatief werk verrichten dat van betekenis is voor deze vrouwen die ver van de arbeidsmarkt af stonden en deze stukken zijn soms mooier dan de eerste versie. Dit zijn unieke stukken."

Het merk denkt al aan een vervolgproject. Met zeven verkooppunten behaalt Ysé Paris nog steeds 65 procent van haar omzet online, dus het idee zou zijn om het proces van tweedehands badmode te digitaliseren. Maar bovenal vertrouwt Clara toe dat ze al aan het nadenken is over de beste manier om dit tweede leven-concept uit te breiden naar andere productcategorieën, met name lingerie.

Etam van zijn kant liet ons per e-mail weten dat het "zeer trots is het eerste lingeriemerk te zijn dat de taboes van tweedehands lingerie doorbreekt". We vroegen hoe de recente proef met tweedehands lingerie in Lyon was ontvangen: "Het is voor ons heel belangrijk om ons uit te spreken over dit onderwerp om bh's te integreren in de circulaire aanpak die ze verdienen, op dezelfde manier als een T-shirt of een broek. De eerste weken zijn zeer positief verlopen: zeer grote belangstelling van onze klanten, de media, de merken in de sector en onze interne teams."

Maar het tweedehands lingerie project heeft zijn grenzen wanneer het om slipjes gaat. Etam verklaart dat zij zich niet op dit product wenst te richten, omdat zij van mening is dat slipjes een zeer intiem en persoonlijk product blijven; voor deze producten gaan wij in de richting van oplossingen voor recycling aan het einde van de levenscyclus".

Het hergebruik van ondergoed wordt ook beoefend door het jonge merk Scandale Eco-lingerie. In een interview tijdens het Salon International de la Lingerie op 20 juni, legt de CEO, Édouard Roche, uit: "Wij herstellen stukken dankzij een partnerschap met een gespecialiseerd bedrijf in het zuiden van Frankrijk dat ons in staat stelt ze stuk voor stuk, stof voor stof, aan te passen. We zitten momenteel in een testfase. We kijken of robotica ons in staat zal stellen de juiste stukken stof op de juiste plaats uit te knippen, zodat de materialen op basis van de kwaliteit in de juiste recycle-bak gedeponeerd kunnen worden. Als het werkt, zal het de oplossing vormen voor het tweede leven van lingerie."

De tweedehandsmarkt en lingerie zijn dus niet onverenigbaar. Hun ontmoeting zal ongetwijfeld andere formaten en concepten volgen dan die van de klassieke prêt-à-porter, maar zou in de toekomst wel eens op grote schaal tot bloei kunnen komen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.