Zwart, crème en een Romeinse sfeer bij de Fendi haute couture show

Fendi presenteert donderdag haar eerste haute couture show onder leiding van ontwerpster Maria Grazia Chiuri. De show toont een luxueuze collectie met zwarte en crèmekleurige looks en is een eerbetoon aan de overleden couturier Karl Lagerfeld.

De show vindt plaats in Rome, waar Fendi in 1925 is opgericht. Beroemdheden als Monica Bellucci, Jessica Alba en de Italiaanse influencer Chiara Ferragni zijn aanwezig. De show opent met de direct herkenbare zwarte en crèmekleurige strepen van het luxemerk op doorschijnende, ragfijne jurken en tunieken.

Vernieuwde wervelingen en diagonalen komen terug in de zeer elegante collectie van Chiuri. De collectie kenmerkt zich door satijn en delicate, doorschijnende zijde. Art-deco-elementen uit de jaren dertig, zoals zilverkleurige graphics, maken ook hun opwachting.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zwarte franjes sieren de lijfjes, terwijl fluweel op kanten kragen een extra luxe toevoeging is. Strepen van leren biezen versieren de schouders en de capes zijn voorzien van complex borduurwerk, soms verweven met bont.

Onder de hoge witte plafonds en marmeren zuilen van de Nationale Galerie voor Moderne en Hedendaagse Kunst, nippen de gasten aan prosecco en proeven ze van hors-d'oeuvres. Sommigen verkoelen zichzelf met hun nieuwe Fendi-waaiers van raffia tegen de vochtigheid in juli.

Met de aanwezigheid van de Italiaanse minister van Cultuur, bewijst de langverwachte show dat niet alleen Milaan voor opschudding in de modewereld zorgt.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Rome profileert zich steeds meer op de internationale modescene als een van de belangrijkste modehoofdsteden,” vertelt burgemeester Roberto Gualtieri aan AFP. Hij noemt de in Rome geboren Chiuri een ‘buitengewone kunstenares’ en een ‘top-Romein’.

Mode voor in het museum

Het evenement is ook een eerbetoon aan Lagerfeld. De Duitse legende was meer dan 50 jaar creatief directeur van het huis tot zijn overlijden in 2019. Gasten krijgen een herhaling te zien van zijn beroemde museumtentoonstelling met Fendi uit 1985.

“After steps through work. Fendi/Karl Lagerfeld 1985” opent vrijdag voor het publiek en loopt tot 25 oktober. De tentoonstelling belicht de talloze creatieve processen achter een Fendi-bontkledingstuk, van originele schetsen en stalenborden tot patronen en proefmodellen.

In 1985 veroorzaakte de show in ditzelfde kunstmuseum een schandaal.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Het zorgde voor veel opschudding. Grote kunstcritici prezen het, maar tegelijkertijd waren er mensen die niet konden accepteren dat mode de kunstwereld betrad. Het leidde zelfs tot een parlementair debat,” vertelde Silvia Venturini Fendi, erevoorzitter van het merk, vorig jaar aan Vogue magazine.

De samenwerking tussen musea en modehuizen, waarbij archieven worden gebruikt en ontwerpen worden gepresenteerd, is tegenwoordig wijdverbreid. Mode als legitieme kunstvorm wordt nu wereldwijd gevierd.

De tentoonstelling toont een muur met schetsen van Lagerfeld uit de vroege jaren tachtig. Het gaat om zo'n 200 schetsen uit een collectie van 2.000, gemaakt met kleurpotlood en stift. De voorliefde van de ontwerper voor volume, met brede, overdreven schouders en uitlopende zomen, is duidelijk zichtbaar.

De tentoonstelling toont Lagerfelds ‘onuitputtelijke verbeeldingskracht’, in de woorden van de curatoren. Soms wordt een originele schets naast het uiteindelijke kledingstuk gepresenteerd.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In één geval is een potloodschets van zwierige lijnen te zien in de uiteindelijke versie: een zwart-witte double-breasted jas versierd met tientallen plooien op de mouwen en kraag.

Stalenborden tonen hoe Lagerfeld verschillende technieken, kleuren en stikmogelijkheden testte in bont en leer. Het materiaal is gemanipuleerd tot wervelingen, patronen of voelbare golvingen.

Fendi, sinds 2001 eigendom van het Franse conglomeraat LVMH, nam Chiuri afgelopen oktober aan. Hiermee keert de Romeinse terug naar het huis waar ze haar carrière in accessoires begon onder Lagerfeld.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Na periodes bij Valentino en het schrijven van geschiedenis als de eerste vrouwelijke creatief directeur van Dior, zei Chiuri eerder dit jaar dat ze bij haar terugkeer naar Fendi iets wilde ‘teruggeven’. Ze doelde op degenen die haar in het begin inspireerden: de Fendi-zussen achter het bedrijf en haar mentor Lagerfeld.

De Nationale Galerie voor Moderne en Hedendaagse Kunst bezit de grootste collectie Italiaanse en internationale kunst van de negentiende en twintigste eeuw. De collectie omvat meesterwerken van onder andere Giorgio de Chirico en Amedeo Modigliani.

Fendi Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight