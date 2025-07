Zweden versoepelt regels verplichte kledingrecycling vanwege overbelasting centra

Stockholm – Vanaf één oktober zijn Zweden niet langer verplicht kleding te recyclen. Ondanks Europese regelgeving maakt de overheid dit bekend omdat de textielverwerkingscentra overbelast zijn.

De beslissing, die ingaat op 1 oktober, volgt op de verplichting van de Europese Unie aan de lidstaten om een apart textielrecyclingsysteem te hebben, naast de bestaande processen voor glas, papier en organisch afval.

Het doel is om een circulaire afvalverwerking te bevorderen, waarbij textiel wordt gesorteerd en hergebruikt, of gerecycled als vulmateriaal, isolatie of composietmaterialen. De recyclingcentra in Zweden en andere landen hebben echter moeite om de toename van textielafval te verwerken.

"Sinds begin dit jaar is de hoeveelheid ingezameld textielafval aanzienlijk toegenomen, en daarmee ook de sorteerkosten", aldus de Zweedse overheid in een verklaring. Nieuwe regels bepalen welk textiel gesorteerd moet worden en wat direct weggegooid mag worden, zoals kapotte sokken, bevlekte stoffen en overmatig versleten kleding, legde Romina Purmokhtari, minister van Milieu, uit aan de pers.

Humana Sverige, een organisatie die gebruikte kleding inzamelt en verkoopt, verklaarde donderdag tegenover AFP dat 'de hoeveelheid textiel die we ontvangen drastisch is toegenomen'. De organisatie sluit 600 van zijn 1.300 inzamelpunten om de toestroom te beperken. "Het is voor ons onmogelijk om alles te verwerken", legde de organisatie uit.

Het probleem beperkt zich niet tot Zweden. "Beschadigde kleding wordt naar sorteercentra in Europa gestuurd, maar de hele sector is overbelast door deze regelgeving", voegde Humana Sverige toe.