Zwitserse brillenmaker Oprah ziet vraag enorm toenemen na interview met Harry en Meghan

Zürich - Waar komt de bril van Oprah Winfrey vandaan? Na het interview van Meghan en Harry, dat Buckingham Palace onder druk zette, heeft de vraag naar waar de bril van Oprah vandaan komt de social media volledig overgenomen. Het antwoord ligt in Zürich, Zwitserland.

Twee grote bruine cirkels rond de ogen van de Amerikaanse ster: de bril van Oprah Winfrey is niemand ontgaan. En sinds het interview met de hertogin van Sussex en haar echtgenoot op CBS, dat door zo’n 17 miljoen kijkers in de Verenigde Staten en 11 miljoen kijkers in het Verenigd Koninkrijk werd bekeken, ziet haar brillenfabrikant de vraag naar brillen enorm toenemen.

Het merk Götti, dat in 1993 werd opgericht door Sven Götti en gevestigd is in Wädenswil, een klein stadje aan de oevers van het Meer van Zürich, produceert monturen in kleine hoeveelheden, met een productie van ongeveer 10.000 paar per maand, die aan zelfstandige opticiens worden verkocht.

De brillen kosten gemiddeld 400 tot 500 Zwitserse frank (360 tot 450 euro) en zijn gemaakt in werkplaatsen in Zwitserland, vertelde een woordvoerder van het merk aan het Franse persbureau AFP.

Het montuur “OR02”, dat speciaal voor Oprah Winfrey werd ontworpen, is van de hand van Sven Götti, die de Amerikaanse talkshowster en eigenaar van een indrukwekkende brillencollectie twee jaar geleden via een van zijn opticiens ontmoette in Washington.

“Ik had twee verschillende modellen voor haar ontworpen,” vertelde Götti aan AFP. “Maar toen ze ze zag, vond ze ze zo mooi dat ze niet wist welke ze moest kiezen en heeft beide monturen genomen,” zo vertelt hij.

Oprah, die ondanks hun grootte vooral dol op het montuur is “om zijn lichtheid”, aldus Götti, heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 20 monturen bij hem besteld.

Hij vertelt dat hij “een beetje verrast” was door deze plotselinge bekendheid. “Ze had onze monturen al bij andere interviews gedragen, met Barack Obama, met Lady Gaga, met Dolly Parton. Maar sinds dit interview, is de vraag enorm toegenomen,” zei hij.

Sindsdien wordt het merk overspoeld met verzoeken van opticiens, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, om te weten te komen waar zij het montuur van Oprah kunnen kopen.

De in Zürich gevestigde fabrikant, die ongeveer 30 mensen in dienst heeft, zal dubbel zo hard moeten werken om aan de vraag te voldoen. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.