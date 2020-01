‘Act to make an impact’ video podcast aflevering 1: Chanel Trapman in gesprek met Kings of Indigo en Noumenon

Chanel Trapman heeft een nieuwe video podcast gelanceerd. Het doel is het verspreiden van de boodschap dat iedereen impact kan maken, van de overheid tot aan de consument, zo laat de maker weten. “Veel consumenten denken dat ze geen invloed hebben op positieve verandering in de kledingindustrie, maar onderzoek bewijst het tegendeel. Belangrijk is dat iedereen de verantwoordelijkheid voelt om een eigen bijdrage te leveren in welke vorm dan ook,” aldus Trapman in een persbericht.

‘Hoe maken kleinere merken impact in een industrie die wordt gedomineerd door grotere merken?’

In de eerste aflevering gaat Trapman in gesprek met Tony Tonnaer van het duurzame denimmerk Kings of Indigo en Dena Simaite, oprichter van van het Amsterdamse duurzame modemerk Noumenon. De 28 minuten durende video podcast serie is in het Nederlands (en Engels ondertiteld).

De video podcast serie ‘Act to make an impact’ werd 23 januari gelanceerd door Chanel Trapman, oprichter van Mumster, tijdens een uitverkocht evenement in de Fashion for Good Experience in Amsterdam. Het publiek kon tijdens dit event de hoogtepunten uit de 3-delige serie bekijken en actief deelnemen aan de vierde aflevering van de serie - over het streven naar een circulaire kledingindustrie, die ter plekke werd opgenomen, zo meldt Trapman in een persbericht.