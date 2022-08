Het Higg data debat deel 2: Wat is de kracht van de consument?

Hoe zit het eigenlijk met de Higg Material Sustainability Index? Onlangs werden de Higg-scores, zoals die door enkele grote modebedrijven worden gebruikt, voorlopig stopgezet. Kim de Weerd onderzocht dit onderwerp in de Manufactured podcast, naar aanleiding van een stuk dat ze schreef voor Transformers Foundation, een platform dat zich inzet voor de hele supply chain in de denimindustrie. Zal de transformatie van de mode er echt in slagen om consumenten op een andere manier te laten winkelen?

Eigendom: Manufactured