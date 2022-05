In gesprek met Peter Perquy (Duror Fashion Group) en Rudi Maes (Filou & Friends) over duurzaamheid doorvoeren binnen modebedrijven

In deze podcast praat duurzaamheidsexpert Jasmien Wynants over duurzaamheid doorvoeren binnen modebedrijven. Wynants was de drijvende kracht achter Close The Loop, het platform van Flanders DC dat circulair ondernemen stimuleert binnen de modesector. Wynants gaat het gesprek aan met Peter Perquy (CEO van Duror Fashion Group, de groep achter Terre Bleue, Gigue en Zilton) en Rudi Maes (oprichter van Filou & Friends). Hoe werken ze binnen hun bedrijven aan duurzaamheid? Welke aspecten pakten ze eerst aan? Hoe stimuleren ze werknemers en winkels om mee te doen?

Eigendom: Flancers DC