Podast: Alles over Pinterest-marketing

Er bestaan verschillende misstanden rondom Pinterest, volgens BNR Nieuwsradio: 1) Het is geen sociale media maar een zoekmachine. 2) Het is niet gericht op plaatjes-kijken, maar zet aan tot kopen, maken of doen. 3) Het is niet alleen voor vrouwen, het aandeel mannen op Pinterest groeit explosief! Genoeg redenen voor klantgerichtheidsexpert en podcasthost Daniëlle de Jonge om in gesprek te gaan met Maarten Bierman, oprichter van het eerste Nederlandse Pinterest-marketingbureau.

Podcast: De Klantenpodcast via BNR Nieuwsradio