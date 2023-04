Podcast: 10 jaar na Rana Plaza: Wat is veranderd en wat niet?

De Rana Plaza-ramp in Bangladesh lijkt aan de ene kant ver weg, aan de andere kant nog zo dichtbij. Hoewel het inmiddels al tien jaar geleden is dat de productielocatie instortte en meer dan duizend levens verlorgen gingen, is de verandering binnen de mode-industrie sinds de ramp maar stroperig verlopen. Hoeveel is er werkelijk veranderd, en wat is hetzelfde gebleven?

De Conscious Style Podcast gaat in gesprek met Ayesha Barenblat, CEO van non-profit organisatie Remake. Hoe kunnen merken verantwoordelijk gehouden worden voor de veiligheid in de fabrieken waar zij produceren en welke effecten hebben de diverse akkoorden die zijn gesloten na de ramp gehad?

Deze podcast is alleen in het Engels beschikbaar.

Eigendom: Conscious Style Podcast