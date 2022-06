Podcast: 3 dingen om aan te denken tijdens je sollicitatiegesprek bij een modebedrijf

Tijdens een sollicitatiegesprek bij een modebedrijf, zijn er bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden - ook als je voorbereid wilt zijn als er eindelijk een telefoontje komt. In deze aflevering van The Glam Observer podcast praat Giada Graziano, CEO van Glam Observer, een platform dat carrièreadvies deelt voor de mode-industrie, over de 3 belangrijkste dingen waarop recruiters je kunnen testen tijdens een sollicitatiegesprek (zelfs als het om een stage gaat).