Podcast: 7 For All Mankind's Suzanne Silverstein: "Retailers met fysieke winkels zullen harder moeten werken"

7 For All Mankind is niet meer weg te denken uit de denimwereld sinds de vroege jaren 2000. "Premium denim bestond [voorheen] niet; we hebben deze categorie echt gelanceerd", zei Suzanne Silverstein, directeur van het bedrijf op de Glossy Podcast. Twintig jaar na de oprichting speelt het bedrijf nu wat meer in op gevestigde trends. De pandemie heeft vooral het comfort hoog in het vaandel staan, dus de jeansfabrikant is bezig met het versnellen van een paar artikelen die zich daarop richten - via een "elastische taille, vergevingsgezinde pasvorm", zei Silverstein. Een focus van 7 For All Mankind dat intact is gebleven, is duurzaamheid. Beluister hieronder de podcast.

Bron: The Glossy Podcast via Spotify