Podcast: A fish named Fred over familiebedrijf, internationale groei en creatieve marketing

In een aflevering van De Ondernemer Live gaan oprichter Rob Schalker en zijn zoon Boris Schalker in gesprek over de groei van het Nederlandse mannenmodemerk. Het gesprek belicht hoe het familiebedrijf zich ontwikkelt met een combinatie van fysieke retail, e-commerce en storytelling als merkstrategie.

De podcast verschijnt op een moment van verdere expansie. Naast een nieuwe conceptstore in Maastricht opent het merk binnenkort winkels in Potsdam (Duitsland) en Trelleborg (Zweden), waarmee A fish named Fred zijn internationale aanwezigheid verder uitbreidt. Het merk heeft momenteel acht eigen winkels en is daarnaast actief in tientallen landen.

Binnen het bedrijf heeft inmiddels ook de tweede generatie een formele rol gekregen: Boris Schalker is benoemd tot COO en richt zich op de operationele en commerciële structuur, terwijl Rob Schalker zich blijft focussen op marketing en creativiteit. Een voorbeeld daarvan is The Lost Tapes, een ‘reverse heritage’ marketingproject waarin een fictieve band wordt gebruikt om via muziek, film en storytelling een nieuwe laag aan het merkverhaal toe te voegen.

Eigendom: De Ondernemer