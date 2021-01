Podcast: Aimee Song over het opbouwen van een merk buiten Instagram

Aimee Song werkt samen met grote merken, van Chloe, La Mer tot Volvo, en is ook een bestsellerauteur. Haar boek, Capture Your Style, stond op de bestsellerlijst van The New York Times met haar vervolg, Aimee Song: World of Style, gepubliceerd in 2018. Haar merk is uitgegroeid tot datgene waar influencers van dromen. Luister mee terwijl Aimee tips deelt over het bouwen van duurzame merken en manieren om een zinvolle aanwezigheid op sociale media te ontwikkelen.

Podcast: Girlboss Radio via Stitcher.com