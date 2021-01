Podcast: Aja Barber's visie op de toekomst van duurzame mode

Het staat in deze podcast allemaal ter discussie: van de COVID-reset en kledingarbeiders tot bondgenootschap (wanneer merken het verkeerd hebben en hoe ze het goed kunnen doen) en modemiljardairs. De ‘witte’ breekbaarheid, de gevreesde ‘Karens’ en vertroetelen versus ongemak komen aan bod. Dit is een gesprek over hoe het systeem is opgetuigd, maar we hebben de macht om het te veranderen. Aja’s visie voor een duurzame modetoekomst? Druk op play om erachter te komen.

Podcast: Wardrobe Crisis with Clare Press