Podcast: Albert Scholte over zijn ervaringen uit China

Een podcast van een beta-academius met passie voor retail, klanten en outdoor. We hebben het over Albert Scholte (43), CEO van Bever sinds september 2020. De outdoorketen heeft 40 eigen winkels in Nederland. Na zijn studie aan de TU Delft begint Scholte aan zijn carrière als consultant bij de Boston Consulting Group. Enkele jaren later maakt hij de overstap naar Nike. Hij werd verantwoordelijk voor de opbouw van eigen Nike stores en outlets in EMEA. In 2016 vertrok hij met zijn gezin naar Shanghai om Nike in China, Taiwan en Hongkong uit te bouwen. Nu is Scholte een halfjaar eindverantwoordelijke bij Bever. Zijn ervaringen uit China komen hem goed van pas om het bedrijf door de lockdown-periode heen te slaan.

Bron: RetailTrends