De eerste aflevering van De Nieuwe Bonzen podcast gaat over een onderwerp dat momenteel zeer veel besproken wordt in de winkelstraat: min-uren en het zogenaamde coronacorvee. Medewerkers van Wibra hebben daar bijvoorbeeld mee te maken. Zij worden structureel te weinig ingepland, ook al is er in de winkel genoeg werk door click & collect en het winkelen op afspraak. Beluister hieronder de podcast.

Podcast: FNV Winkelstraat via SoundCloud