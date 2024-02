Podcast: Alles wat belangrijk is om te weten over denim recyclen [Engels]

Benieuwd naar de wereld van denim hergebruiken? De Nederlandse Sina Steidinger vertelt in deze aflevering van de podcast 'Circular Textile Stories' meer over het recyclen van denim. De modeontwerper (met een diploma in fashion design) is gespecialiseerd in circular textile innovation. Zo heeft ze aan meerdere internationale projecten gewerkt met als doel nieuw leven te geven aan afgedankte kleding. In deze podcast vertelt ze meer over de trends op het gebied van denim recycling. podcast host Rosa Scholtens vraagt de ontwerper ook naar trends en de toekomst van duurzame mode.

Eigendom: Circular Textile Stories