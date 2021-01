Waarom houdt zoveel mode zich nog steeds aan strikte codes voor heren- en dameskleding? Is de industrie eindelijk klaar om deze oude binaries van zich af te schudden en de trans- en gender-niet-conforme gemeenschap te omarmen? Of is de Vogue-cover van Harry Styles ongeveer zo ver als het gaat? Alok Vaid-Menon kaart deze onderwerpen aan.

