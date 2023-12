Podcast: Angelina Jolie vertelt openhartig over haar modereis [Engels]

In deze aflevering van 'The BoF Podcast' praat hoofdredacteur Imran Amed met Angelina Jolie over haar creatieve reis. Haar nieuwe bedrijf, Atelier Jolie, ziet ze niet als een bedrijf dat zich bezighoudt met mode maar meer een die staat voor "zelfexpressie en gemeenschap," zegt Jolie. De ondernemer deelt onder meer haar persoonlijke filosofie. Een die volgens haar ertoe heeft geleid dat ze zich richt op ethische en duurzame mode. Ook staat de creativiteit van anderen centraal bij Atelier Jolie. "Ik ben niet geïnteresseerd om een bekende ontwerper te worden," zegt ze. Jolie wil zich meer op de achtergrond houden. "Ik wil deel uitmaken van een goede familie. Ik heb meer een huis gebouwd en ik ben een van de makers die in het huis spelen." Eraan toevoegend: "Ik denk dat ik lange tijd het plezier van [het aankleden] niet heb gevonden omdat er zoveel was dat me stoorde aan de business. Maar nu wil ik spelen."

