In deze podcast voor de Amsterdam Fashion Week spreekt Bregje Lamp van Modelogica met Yvette van Caldenborgh (Artfix) en Bodil Ouédraogo. Ouédraogo werkte samen met Artfix om de film de presentatie van haar nieuwe collectie op de Amsterdam Fashion Week aanstaande vrijdag vorm te geven. Meer over die samenwerking, hoor je in onderstaande podcast.

Bron: Amsterdam Fashion Week via SoundCloud