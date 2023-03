Podcast: Arthur Feenstra over Only for Men, landelijke dekking en de rol van vrouwen bij het bedrijf

Only for Men is inmiddels een keten met twintig vestigingen in heel Nederland, maar zo begon het niet. In 2002 opende Piet Feenstra de eerste vestiging waarna zoon Arthur Feenstra een eigen vestiging opende van het concept. Hoewel het initiële doel was om allebei hun eigen vestiging succesvol te maken, groeide Only for Men al snel.

Recent rebrandde Only for Men naar OFM. Arthur spreekt in de Wemessage podcast over de groei van het bedrijf, de landelijke dekking en de rol die vrouwen spelen bij het bedrijf.

Eigendom: Wemessage podcast