Podcast: Ashley Graham vindt dat de mode-industrie 'nog een lange weg te gaan' heeft [Engels]

Ashley Graham (36) werd op twaalfjarige leeftijd gescout tijdens een modellenwedstrijd in Lincoln, Nebraska. In 2016 stond ze als eerste plussize model op de cover van Sports Illustrated. Een jaar later stond ze op de cover van de Amerikaanse Vogue. Op dit moment is ze een van de bekendste gezichten in de modellenindustrie. In deze aflevering van 'The BoF Podcast' gaat ze in gesprek met podcast host Imran Amed over haar reis in de mode-industrie. Ondanks haar succes erkent ze dat de mode nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om representatie. Vooral als het gaat om de kleding. "Er zijn zoveel ontwerpers die niet weten hoe ze rond een borst, heup of kont moeten knippen omdat ze gewoon niet begrijpen wat dat eigenlijk betekent," zegt ze. Leer in deze podcast het model beter kennen.

