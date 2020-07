Podcast: Audrey van Ham (CEO Christine Le Duc) over de customer journey van haar klanten

In deze podcast spreekt RetailTrends met Audrey van Ham, CEO van de erotiekketen Christine Le Duc. Zij is sinds 2018 CEO bij het bedrijf en vertelt over de (vrouwvriendelijke) veranderingen die het bedrijf heeft doorgemaakt. Dat heeft als gevolg dat er winkels zijn gesloten, en voldoet de webshop nu beter aan de behoeften van haar klanten. Van Ham deelt met RetailTrends haar passie voor deze branche, legt de customer journey van haar (veelal vrouwelijke) klanten uit en spreekt over wat de kracht is van het merk Christine Le Duc.

Bron: RetailTrends via Anchor.fm