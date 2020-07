Podcast: BALR. Het leven van een topvoetballer in een merk

De reeks podcasts 'BNR Show Business' gaat voor iedere aflevering langs bij een BN'er met een eigen bedrijf. Voor deze aflevering, gingen ze langs Demy de Zeeuw, ex-topvoetballer en medeoprichter van het merk BALR. Er wordt onder andere besproken hoe hij ooit begonnen is met BALR., het leven van een topvoetballer, samengevat in een merk. Ook zijn ultieme droom, van BALR. een wereldmerk maken met een eigen winkel in hartje New York, wordt aangekaart.

Bron: BNR Show Business via BNR