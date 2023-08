Podcast: Barbie, de modegeschiedenis van een icoon (Deel 2 ) [Engels]

Tenzij je onder een steen hebt geleefd de afgelopen weken of zelfs maanden, kon je er niet omheen: Barbie. De nieuwe Barbie-film heeft een flinke impact op het straatbeeld. Niet alleen zijn de posters overal te zien, de hoeveelheid mensen die roze of pastelkleding dragen - al dan niet voor een bioscoopbezoek - is flink gestegen. Maar wat is de modegeschiedenis van de Barbie-pop zelf? Deze tweedelige podcast gaat verder in op Barbie’s kledingkeuze.

Dit is deel 2. Deel 1 vindt u hier.

