Podcast: Brunello Cucinelli over ethisch handelen in het AI-tijdperk [Engels]

In deze aflevering spreekt de Italiaanse ontwerper over de balans die nodig is om een ethisch modebedrijf te runnen en tegelijkertijd nieuwe technologieën te omarmen, zoals artificiële intelligentie AI (of kunstmatige intelligentie). Sinds 1978 is Brunello Cucinelli's gelijknamige merk een pionier op het gebied van luxueuze kleding en verantwoord zakendoen. Cucinelli gelooft dat bedrijven een balans moeten vinden tussen het omarmen van technologische innovatie en het centraal houden van de mens. "Ik geloof in een soort eigentijdse manier van kapitalisme," vertelt Cucinelli aan BoF. Hij gaat verder: "We zijn een beursgenoteerd bedrijf. We willen winst maken, maar wel een eerlijke winst. Er moet een balans zijn tussen winst en iets teruggeven," legt hij uit. In deze aflevering van The BoF Podcast spreekt de modeontwerper met BoF-oprichter Imran Amed over ethisch ondernemen, kunstmatige intelligentie en zijn filosofie van "humanistisch kapitalisme".

Eigendom: Business of Fashion